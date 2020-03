Der Überläufer: mehrteiliges Kriegsdrama mit Top-Besetzung wird am 17.04.2020 als BD/2 DVDs veröffentlicht

Der Überläufer ist ein beeindruckender Event-Mehrteiler zum 75. Jahrestag des Endes des Zweiten Weltkrieges.

Der Überläufer nach dem gleichnamigen Bestsellerroman von Siegfried Lenz, u. a. mit Jannis Niewöhner, Katharina Schüttler, Sebastian Urzendowsky, Florian Lukas, Rainer Bock, Bjarne Mädel und Ulrich Tukur.

(BD/2 DVDs + Digital nebst Bonusmaterial; VÖ: 17.04.2020; Pandastorm)

Am 08. Mai 2020 jährt sich das offizielle Ende des Zweiten Weltkrieges zum 75. Mal. Anlässlich dieses historischen Ereignisses veröffentlicht Pandastorm am 17. April 2020 die Blu-ray und DVD des bemerkenswerten Mehrteilers Der Überläufer, der als Erstausstrahlung am 08. und 10. April 2020, jeweils 20.15 Uhr im Ersten gezeigt wird. Zwar ist die bewegende Fernsehproduktion in erster Linie ein unter die Haut gehendes Kriegsdrama über den ewigen Konflikt zwischen Pflicht und Gewissen und den alltäglichen Wahnsinn des Zweiten Weltkriegs, aber auch ein fesselndes Stück Zeitgeschichte.