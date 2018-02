DesertFest von 04.05. – 06.05.2018 in der Arena Kreuzberg in Berlin (Vorbericht)

DesertFest von 04.05. – 06.05.2018 in der Arena Kreuzberg in Berlin (Vorbericht)

„DesertFest von 04.05. – 06.05.2018 in der Arena Kreuzberg in Berlin (Vorbericht)“

Bands: The Black Wizards, Church Of Misery, Church Of The Cosmic Skull, Death Alley, Dopelord, Elder, EyeHateGod, Freedom Hawk, Graveyard, Haik, High On Fire, Jex Thoth, King Buffalo, Lionize, Lucifer, Maidavale, Monolord, Monster Magnet, Nebula, The Necromancers, Planet Of Zeus, Pretty Lightning, Radio Moscow, Vonavibe, Weedeater, Yuri Gagarin

Ort: Arena Kreuzberg, Eichenstraße 4, 12435 Berlin

Datum: 04.05. – 06.05.2018

Kosten: 3-Tages Ticket 103,90 €, Tagestickets je 55,00 €

Genres: Stoner Rock, Psychedelic, Doom, Heavy Rock

Tickets: https://www.desertfest-tickets.de/produkte/150-tickets-desertfest-2018-arena-berlin-berlin-am-04-05-2018

Link: https://www.desertfest.de/News

Vom 4. bis 6. Mai 2018 findet in Berlin eine weitere Ausgabe des sehr erfolgreichen und über die Grenzen hinaus bekannten DesertFest statt. 3 Tage wird den Stoner Jüngern ein grenzenloses Spektakel mit Heavy Rock, Doom und Psychedelic geboten. Die besten Bands aus verschiedenen Ländern werden auf dem Festival schwere Riffs, Stoner- und Heavy Rock mit gelassenem Auditorium voller Peace und Harmonie verbinden.

Die Headliner der drei Tage stehen bereits fest. Dies werden Graveyard, Monster Magnet und die mächtigen High On Fire sein, die in Berlin ihr zwanzigjähriges Jubiläum mit einem speziellen Set feiern werden.

Weitere grandiose Acts, wie zum Beispiel EyeHateGod, Monolord, Jex Thoth, Radio Moscow und andere stehen bereits fest. Für die noch offenen Slots werden Ankündigungen durch den Veranstalter in nächster Zeit erfolgen.

Nachdem das DesertFest in den vergangenen Jahren im Astra Kulturhaus stattfand, wird es in diesem Jahr erstmalig in der Arena Kreuzberg ausgetragen. Lt. Veranstalter kommt man damit kritischen Stimmen aus der Vergangenheit hinsichtlich der entstandenen Enge zwischen den beiden Bühnen im Astra entgegen. Also Stoner, den richtigen Veranstaltungsort anfahren!

Die Arena Kreuzberg liegt direkt an der Spree. Die Fans können zusätzlich zur genialen Musik im dortigen Chillout-Bereich mit Biergarten am Sandstrand eine fantastische Aussicht genießen. Stonerherz was willst du mehr.

Time For Metal wird für euch beim DesertFest weiter am Ball bleiben und informieren.

Kommentare

Kommentare