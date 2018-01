Die Montrealer Deathcore-Pioniere Despised Icon kehren nächsten Monat endlich auf die Bühnen Europas zurück! Neben den Songs ihrer aktuellen Scheibe Beast wird die Truppe mit Malevolence, Archspire und Vulvodynia drei kraftvolle Supportbands mit dabei haben, um gemeinsam mit ihren Fans Abend für Abend die Clubs des Kontinents umzupflügen. Aber nun genug der vielen Worte: Lasst Euch diese Events nicht entgehen und sichert Euch schnell noch Tickets!

Despised Icon kommentieren:

„Es ist knapp zwei Jahre her, dass wir zuletzt in Europa unterwegs waren. Wir freuen uns, endlich als Headliner mit unseren Freuden von Malevolence, Archspire und Vulvodynia zurückzukehren! Wir sehen uns im Februar!“

Despised Icon

w/ Malevolence, Archspire, Vulvodynia

08.02. D Leipzig – Conne Island

09.02. D Köln – Essigfabrik

10.02. B Antwerpen – Kavka

11.02. UK London – The Dome

12.02. UK Birmingham – Mama Roux’s

13.02. UK Manchester – Gorilla

14.02. F Chelles (Paris) – Les Cuizines

15.02. D Saarbrücken – Garage

16.02. CH Aarau – Kiff

17.02. I Cesena – Vidia Club

18.02. D München – Backstage

19.02. A Wien – Arena

20.02. CZ Prag – Nova Chmelnice

21.02. PL Posen – U Bazyla

22.02. D Berlin – SO36

23.02. D Hannover – Faust

24.02. NL Eindhoven – Dynamo

Weitere Infos: www.despisedicon.com/web/tour-dates.html

Weitere DI-Termine:

07.04. CDN Québec, QC – Trois-Rivières Metalfest

Vielen Fans der extremen Musik mag es schwerfallen, sich an die Zeit vor Despised Icon zu erinnern, die danach großen Einfluss auf das Genre hatten. Als sich die Truppe 2002 gründete und im selben Jahr Consumed By Your Poison veröffentlichte, gab es eine kleine Überschneidung zwischen dem Sound des klassischen Death Metal und der Brutalität des Hardcore. Doch Despised Icon waren unter den ersten Bands, die die Merkmale des traditionellen Death Metal komplett aufgriffen und mit einer erbarmungslosen Ladung an Breakdowns kombinierten. Somit waren sie Teil eines aufkommenden neuen Sounds.

Despised Icon sind mit ihrer neuen Platte Beast, einem brutalen Kommentar zum aktuellen Zustand der Welt und der Musik an sich, zurückgekehrt. Das Album wurde vom ehemaligen Gitarristen Yannick St-Amand (Beneath the Massacre, Neuraxis) produziert, der sich ebenfalls um die Technik kümmerte, sowie von Andy Sneap (Megadeth, Opeth, Nevermore) gemixt/gemastert. Das Artwork stammt von Alexandre Goulet.

Bestellt Beast hier.

Hier gibt es die digitale Version.

Mehr zu Beast:

Beast OFFIZIELLES MUSIKVIDEO:



The Aftermath OFFIZIELLES MUSIKVIDEO:



Bad Vibes OFFIZIELLES MUSIKVIDEO:



