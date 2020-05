Destruction: Live Video zu „Curse The Gods“ erschienen und das Album „Born To Thrash – Live In Germany“ erscheint heute

Heute erscheint Born To Thrash – Live In Germany, das neue Livealbum der deutschen Thrash-Titanen von Destruction, in der digitalen Version und liefert den Fans die Festivalatmosphäre, die wir zur Zeit schmerzlich vermissen direkt nach Hause. Die Band feiert mit dem Projekt, das Sänger und Bassist Schmier als „spontanste Idee, die wir je realisiert haben“ bezeichnet eine Premiere, die den aktuellen Umständen entgegen kommt. Damit auch diejenigen Fans die Band in der aktuellen Besetzung erleben können, die sie bisher noch nicht live gesehen haben, erscheint die Party.San Show, die spontan auf Video verewigt wurde, jetzt in Form eines Livealbums.

Zusätzlich haben sich die Jungs etwas ganz Besonderes für ihre Fans ausgedacht: für die Digipak- und Vinylversionen in Schwarz, Rot, Transparent und Picture Vinyl, die am 17. Juli erscheinen, wird es zusätzlich eine herausnehmbare Weltkarte geben, auf der sich die Fans in einer zuvor angelegten Aktion verewigen und den Ort ihres ersten Destruction Konzerts angeben konnten. Der Vorverkauf für die Digipaks und Vinyls beginnt heute, am 08. Mai 2020.

Bestellt Born To Thrash – Live In Germany hier: http://nblast.de/Destruction-BTT

Download/ Stream des Albums findet hier hier: http://nblast.de/Destruction-BTTDigital

Zur Feier des Tages veröffentlicht die Band heute ein Musikvideo zu Curse The Gods:

Schmier dazu: „Curse The Gods ist der erste von drei Videoclips, welche wir bis zur physischen Veröffentlichung des Videos im Juli veröffentlichen! Es gibt keinen besseren Opener für eine Destruction Show – der Song ebenso wie die Lyrics sind einfach ein wahrer Klassiker. Nach wie vor, nach all den Jahren, einfach einer meiner absoluten Live Favoriten!

Für unsere Fans haben wir es möglich gemacht, die Platte schon jetzt live zu streamen und nicht erst am Tag des physischen Releases in einigen Monaten. Die Produktion und Promotion braucht normalerweise einige Wochen, aber ungewöhnliche Zeiten erfordern ungewöhnliche Maßnahmen! Es gibt nichts wie eine LIVE Show und wir vermissen sie alle sehnlichst!“

Born To Thrash – Live In Germany Trackliste:

1. Curse The Gods

2. Nailed To The Cross

3. Born To Perish

4. Mad Butcher

5. Life Without Sense

6. Betrayal

7. Total Desaster

8. The Butcher Strikes Back

9. Thrash Till Death

10. Bestial Invasion

Tourdaten 2020: Destruction 2020 UK & EU Tour

(w/ Warbringer, Crisix, Domination Inc.)

28-Nov-2020 Waregemse Metal Day – Waregem Belgium (Destruction & Warbringer only)

29-Nov-2020 Dynamo – Eindhoven Netherlands

30-Nov-2020 Kesselhaus – Wiesbaden Germany

02-Dec-2020 The Dome – London UK

03-Dec-2020 Academy 3 – Manchester UK

04-Dec-2020 Dolan’s Warehouse – Limerick Ireland

05-Dec-2020 Voodoo Lounge – Dublin Ireland

06-Dec-2020 Slay – Glasgow Scotland

08-Dec-2020 Petit Bain – Paris France

09-Dec-2020 Santana 27 – Bilbao Spain

10-Dec-2020 RCA Club – Lisbon Portugal

11-Dec-2020 Sala But – Madrid Spain

12-Dec-2020 Salamandra – Barcelona Spain

13-Dec-2020 Le Grillen – Colmar France

15-Dec-2020 Bi Nuu – Berlin Germany

16-Dec-2020 U Bazyla – Poznan Poland

17-Dec-2020 Vaudeville – Lindau Germany

18-Dec-2020 Legend Club – Milan Italy