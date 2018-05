Eine direkte Meldung der Band…

DEW-SCENTED sind Geschichte!

Auch die besten Dinge müssen mal ein Ende finden…

Und es sind für uns inzwischen über 26 (!) intensive Jahre für die gute Sache namens Thrash Metal gewesen. Trotz diverser Rückschläge haben sich DEW-SCENTED in dieser gesamten Zeit nie aufgelöst oder gar längere Pausen eingelegt. Wir hatten das große Glück, immer wieder mit fantastischen Gelegenheiten auf kreativer Spur gehalten zu werden, hatten dafür auch stets den starken Willen und den Drang nach vorne, der dafür notwendig ist.

Alles in allem hatten wir eine sehr lange, eindrucksvolle und inspirierende Reise mit dieser Musik, die wir so lieben. Wir konnten dabei nicht nur unzählige unvergessliche Konzerte auf der gesamten Welt spielen, sondern in diesem Zeitraum auch zehn (!) Alben veröffentlichen! Darüber hinaus haben wir natürlich Unmengen an Freundschaften dank DEW-SCENTED geschlossen. Freundschaften, die sogar weit über die Band und ihre Aktivitäten hinausgehen.

Leider ist jetzt der Zeitpunkt gekommen, an welchem wir feststellen müssen, die Band nicht weiter nach vorne pushen zu können. Und ohne komplette und konstante Hingabe werden DEW-SCENTED für uns nicht funktionieren. Das Leben abseits der Band hat sich ja auch weiterentwickelt und entsprechend ist es uns leider nicht mehr möglich, DEW-SCENTED die Aufmerksamkeit und Hingabe zu schenken, die für ein Fortbestehen der Band einfach notwendig ist.

Nachdem wir uns diese Fakten eingestanden haben, denken wir, dass es sich besser anfühlt, wenn wir die Band auf vernünftige Art und Weise und mit einem positiven Grundgefühl zu Ende bringen. Wir treten lieber nach unseren eigenen Vorstellungen und mit dem bestmöglichen „conceptual end“ (wie halt der Song auf „Issue VI“, haha!) ab, bevor wir es dem Zufall oder anderen externen Faktoren überlassen.

DEW-SCENTED werden aus diesem Grund eine letzte Rutsche an Konzerten innerhalb der kommenden Monate spielen, bevor wir dann am Samstag, den 6. Oktober ein sehr besonderes, allerletztes Mal auf einer Bühne in unserer alten norddeutschen Heimatstadt Walsrode, im Herzen der Lüneburger Heide, stehen, um dort hoffentlich die Geschichte der Band gebührend und mit vielen Freunden zusammen zu feiern.

Wer weiß, vielleicht schaffen wir es auf den letzten Drücker ja noch, ein paar weitere Auftritte in diesem Sommer zu bestreiten, aber nach dem 6. Oktober wird es keine weiteren Aktivitäten für DEW-SCENTED mehr geben, keine weiteren Konzerte und keine Aufnahmen.

Wir möchten uns hiermit bei allen bedanken, denen DEW-SCENTED an irgendeinem Punkt der langen Jahre begegnet sind, bzw. deren Interesse und Unterstützung wir bekommen durften. Quasi an alle, die gerade jetzt diese Zeilen hier lesen…

Auf professioneller Ebene möchten wir uns bei unserer Plattenfirma Metal Blade sowie bei den vorherigen Partnern Prosthetic, Nuclear Blast, Grind Syndicate, Steamhammer/SPV sowie ihre internationalen Lizenznehmer bedanken, dafür dass sie unsere Musik veröffentlicht und promotet haben.

Ein großer Dank und ein „Prost!“ geht auch an unsere ehemaligen Mitglieder, Session-Musiker, unsere Kumpels bei anderen Bands, Pressekontakte, Verleger, Booking Agenten sowie an die vielen Veranstalter, die mit uns im Laufe der Jahre kooperiert haben.

Wir werden euch hoffentlich alle früher oder später nochmal irgendwo über den Weg laufen!

Vergesst nicht, dass die Musik an sich weiterhin dort draußen am Start und für alle von uns verfügbar bleibt. Im Besonderen wenn wir weiterhin die Szene und dabei auch alle jungen, talentierten Bands unterstützen!

Und um auch so zu enden, wie wir anfingen, hier ein weiteres Sprichwort: Ende gut, alles gut!

DEW-SCENTED

(1992 – 2018)

DEW-SCENTED Live:

SA 23.06.2018 Protzen (Germany) – Protzen Open Air / Sold Out!

FR 24.08.2018 Nucknitz/Bautzen/ (Germany) – Nukstock Open Air

SA 25.08.2018 Wiernsheim (Germany) – Riedler Open Air

FR 05.10.2018 Paderborn (Germany) – Metal Inferno Festival

SA 06.10.2018 Walsrode (Germany) – JZ Mittendrin / Final Show!

DEW-SCENTED Line-Up:

From left to right on photo!

Marc Dzierzon – Drums

Joost van der Graaf – Bass

Leif Jensen – Vocals

Rory Hansen – Guitars

Marvin Vriesde – Guitars

DEW-SCENTED Discography:

„Symbolization“ Demo Tape, 1993

„Immortelle“ CD, 1996 (Steamhammer Records / SPV)

„Innoscent“ CD, 1998 (Grind Syndicate Media / NBR)

„Ill-Natured“ CD, 1999 (Grind Syndicate Media / NBR)

„Inwards“ CD, 2002 (Nuclear Blast Records)

„Impact“ CD, 2003 (Nuclear Blast Records)

„Ill-Natured & Innoscent“ CD, 2003 (re-release, Nuclear Blast Records)

„Issue VI“ CD, 2005 (Nuclear Blast Records)

„Incinerate“ CD, 2007 (Nuclear Blast Records)

„Imperial Anthems“ Split 7″ EP with Warbringer, 2010 (Cyclone Empire)

„Invocation“ CD, 2010 (Metal Blade Records / Prosthetic Records)

„Icarus“ CD, 2012 (Metal Blade Records / Prosthetic Records)

„Insurgent“ EP/Comp. CD, 2013 (Metal Blade Records / Prosthetic Records)

„Intermination“ CD, 2015 (Metal Blade Records / Prosthetic Records)

„Immersed“ Digital EP & Split 7″ EP with Angelus Apatrida, 2015 (Metal Blade Records)

