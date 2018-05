#21 Deutschland – bisher höchster Charteinstieg

#5 U.S. Billboard 200 Chart mit über 55.000 verkauften Einheiten in der Releasewoche

#2 U.S. Top Current Albums Chart

#1 U.S. Top Current Rock Albums Chart

#1 U.S. Current Hard Music Album Chart

#8 U.K. Albums Chart – bisher höchster Charteinstieg

#10 Schweiz

#21 Österreich

Shinedown gelingt mit ATTENTION ATTENTION der bisher erfolgreichste deutsche Charteinstieg ihrer Karriere. Bis auf #21 der Albumcharts kletterten die US-Rocker in der Releasewoche. In den USA gelang mit #5 in den Billboard 200 die vierte Top 10-Platzierung in Folge. Dazu dominierte die Leadsingle „Devil“ als insgesamt 13. #1 die dortigen Active Rock Charts. Auf YouTube hat der Song bereits über 5 Millionen Views.ATTENTION ATTENTION erschien am 4. Mai via Atlantic/Warner. Gerade veröffentlichten Shinedown ein Making Of zum Album:

Im Juni spielen Shinedown fünf Konzerte im deutschsprachigen Raum:

2. Juni – Rock am Ring (DE)

3. Juni – Rock im Park (DE)

6. Juni – Hamburg, Gruenspan (DE)

8. Juni – Greenfield Festival (CH)

14. Juni – Nova Rock (AT)

