Diabolos Dust haben heute ihre neue Single Dust veröffentlicht – und das dazugehörige Lyric Video könnt ihr euch hier ansehen.

Das neue Album der Band namens The Reaper Returns wird am 24. August erscheinen. Freut euch auf ein Album, das ein Schmelztiegel diverser Metalstile ist, aber bei dem dennoch immer der Thrash Metal im Vordergrund steht. Hier kann man das Album bereits vorbestellen.

Diabolos Dusts neues Album The Reaper Returns wurde von Steve Peyerl im SP Studio gemischt und gemastert. Für das Coverartwork ist Tari József verantwortlich.

Diabolos Dust – The Reaper Returns

1. The Reaper Returns

2. Roll Your Dice

3. Sanity

4. Fall Of The Gods

5. Blood And Fire

6. Dust

7. Warmachine

8. Hold On The Flame

Diabolos Dust live:

21.07.2018 DE Landshut – Altstadtfest

http://www.diabolosdust.de

https://www.facebook.com/diabolosdust

https://www.instagram.com/diabolosdust

https://spoti.fi/2IpYsta

