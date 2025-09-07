Dim Prospects: veröffentlichen die Single „Plombenziaga“

Dim Prospects spielen hard- und heart-hitting Punk mit einer Vorliebe für Melodien. Von Anfang an war eine klare DIY-Haltung zentral – samt der politischen Dimension, die damit automatisch einhergeht. Die Texte kommentieren den täglichen Wahnsinn dieser Welt, aber ohne erhobenen Zeigefinger – und stets mit einer guten Portion Selbstironie.

Mit Plombenziaga setzen Dim Propects das erste Signal ihres neuen Albums: deutschsprachiger Hardcore Punk, der die Oberfläche ankratzt, bis der ganze Mief der verklärten Traditionen hervorquillt. „Das Problem in diesem Land ist, dass es zu viel Land gibt“, so die Band – und dieser Überdruss klingt in jedem Takt nach. Zwischen schneidender Härte und ironischem Understatement legen Dim Propects frei, wie selbst die coolsten Tattoos und Casual Outfits nicht vor dem Einbruch der Provinz schützen.