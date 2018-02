Endlich ist es soweit! Nach über sieben Jahren der Stille kehren Dimmu Borgir zurück und präsentieren den ersten Song von ihrem neuen, langersehnten Album Eonian, das am 4. Mai über Nuclear Blast veröffentlicht wird.

Interdimensional Summit erscheint mit einem Musikvideo, das in Schweden von Patric Ullaeus gedreht wurde, mit dem die Band bereits zuvor zusammengearbeitet hatte, wie für Progenies of the Great Apocalypse, Sorgens Kammer – Del II oder das preisgekrönte Video zu The Serpentine Offering.

Der Song repräsentiert die symphonisch geladene Seite eines höllischen und diversen Albums, das alle Epochen der 25-jährigen Bandgeschichte in sich vereint.

Seht das Musikvideo zu Interdimensional Summit hier.

Die 7“ EP mit dem neuen Track sowie Puritania (Live In Oslo) ist ab heute hier erhältlich.

Oder hier digital.

Zusätzlich startet heute auch der Vorverkauf für das neue Album Eonian, das in den folgenden Formaten erhältlich sein wird:

Limitiertes Digipak

180g Doppel-Vinyl (schwarz, silber, gold, schwarz&gold-splatter, schwarz&weiß-zweifarbig)

Boxset (Digipak, Bonus Demo CD in Cardboard, 2LP Splatter Vinyl, Poster)

Boxset (Digipak, Bonus Demo CD in Cardboard, 2LP Picture Vinyl, Poster, Fotokarte, Sticker, Silver Mirror Board Veredelung der Box – NB Mailorder exklusiv!)

Digital

Sichert Euch das Format eurer Wahl vorab hier.

Die Trackliste des Albums liest sich folgendermaßen:

01. The Unveiling

02. Interdimensional Summit

03. Ætheric

04. Council Of Wolves And Snakes

05. The Empyrean Phoenix

06. Lightbringer

07. I Am Sovereign

08. Archaic Correspondence

09. Alpha Aeon Omega

10. Rite Of Passage

Außerdem haben Dimmu Borgir die folgenden Festivalshows für 2018 angekündigt – eine ausgedehnte Welttournee ist außerdem in Planung.

22. – 24.06. F Clisson – Hellfest

05. – 07.07. E Barcelona – Rock Fest

02. – 04.08. D Wacken – Wacken Open Air

10. – 12.08. B Kortrijk – Alcatraz

16. – 18.08. N Horten – Midgardsblot Metalfestival

Als eine der mächtigsten Extreme Metal Schmieden des Planeten dominieren Dimmu Borgir seit 25 Jahren das Symphonic Black Metal Genre. Der Songwriter-Kern der Band besteht weiterhin aus der infernalen Stimmkraft Shagrath sowie den Saitenhexern Silenoz und Galder, doch auch andere vertraute Gesichter stießen im Studio dazu – so sind Schlagzeuger Daray und Keyboarder Gerlioz ebenfalls weiterhin an Bord und auch der norwegische Jazzkomponist Gaute Storaas half erneut bei den Chorarrangements, die die Band gemeinsam mit dem Schola Cantrum Chor umsetzte. Wie der Titel Eonian bereits andeutet, setzt sich dieses Album mit der Illusion von Zeit auseinander und ist sowohl ein Tribut an die eigene Vergangenheit der Band als auch an die norwegische Black Metal Geschichte.

