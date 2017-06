Mit „LIVE – Back To The Roots – Accepted!“ wird am 4. August endlich die langersehnte DVD im Zuge der noch andauerenden, äußerst erfolgreichen „Back To The Roots“ Tour von DIRKSCHNEIDER erscheinen. Nach der Veröffentlichung des Live Doppel-Albums „Live – Back To The Roots“ in 2016 wurde der Ruf der Fans nach einem visuellen Output immer lauter, so dass im Dezember letzten Jahres die Show in Brno, Tschechien aufgenommen und auf DVD, bzw. BluRay verewigt wurde. Neben vielen Klassikern aus Udo Dirkschneiders Zeit bei Accept befindet sich eine Coverversion von „My Way“ (Frank Sinatra) als Bonustrack auf CD und Vinyl.

„LIVE – Back To The Roots – Accepted!“ ist ab sofort als DVD/2CD, BluRay/2CD und Gtf. Triple Vinyl (rot und schwarz) erhältlich. Ab Oktober rollt die Tourmaschine DIRKSCHNEIDER übrigens mit komplett veränderter Setliste über Europa hinweg und wird 2018 auch in die USA zurückkehren.

Tourdates:

01.07.2017 ES-Barcelona Rock Fest

02.07.2017 FI-Helsinki Tuska Festival

05.07.2017 D-Ballenstedt Rock Harz Festival

29.07.2017 D-Kempten/Buchenberg Rock THE King

04.08.2017 SWE-Knislinge Helgaefestivalen

11.08.2017 BEL-Kortrijk Alcatraz Metal Festival

12.08.2017 D-Hanau Amphitheater/Shooter

18.08.2017 SWE-Falun Sabaton Open Air

01.10.2017 UA-Kharkiv KKZU

03.10.2017 UA-Dnipro Mashinostroiteley

04.10.2017 UA-Kiev Nau

06.10.2017 RU-St Petersburg Kosmonaut

07.10.2017 RU-Moscow Yotaspace Club

08.10.2017 RU-Nizhniy Novgorod Milo Concert Hall

26.10.2017 AUT-Wörgl Komma

27.10.2017 AUT-Wien Szene

28.10.2017 SK-Bratislava MMC

30.10.2017 HU-Budapest Barba Negra

31.10.2017 SK-Kosice Colosseum

02.11.2017 CZ-Ostrava Garage

03.11.2017 CZ-Zlin MOR Cafe

04.11.2017 CZ-Plzen KD Serikovka

06.11.2017 POL-Warschau Progresja

08.11.2017 LV-Riga Palladium

09.11.2017 EST-Tallinn Rockcafe

24.11.2017 NOR-Trondheim Byscenen

25.11.2017 NOR-Jevnaker Glassheim

27.11.2017 DK-Aalborg Skraaen

28.11.2017 DK-Copenhagen Amager Bio

29.11.2017 DK-Aarhus Voxhall

01.12.2017 CZ-Prag Meet Factory

02.12.2017 D-Leipzig Haus Auensee

03.12.2017 D-Oberhausen Turbinenhalle

05.12.2017 D-Hamburg Grosse Freiheit 36

06.12.2017 D-Hannover Capitol

07.12.2017 D-Bremen Aladin

09.12.2017 D-Osnabrück Hyde Park

10.12.2017 D-Berlin Huxley´s Neue Welt

12.12.2017 D-Köln Essigfabrik

15.12.2017 D-Tuttlingen Stadthalle

17.12.2017 D-Stuttgart LKA

19.12.2017 CH-Pratteln Z 7

22.12.2017 D-Geiselwind Music Hall

23.12.2017 D-Mannheim Maimarkthalle Club

Quelle: www.afm-records.de

Kommentare

