Ohrenfeindt: Haben ein neues Video am Start

OHRENFEINDT veröffentlichen ihr Video zur Single „Irgendwann“ von ihrem neuen, mittlerweile siebten Studioalbum „Zwei Fäuste für Rock’n’Roll„, das am 23. Juni erscheinen wird.

Der Song ist der wohl persönlichste des neuen Albums, was schnell klar wird, wenn man den Texten lauscht. Gedreht wurde der Clip in der Kult-Location Große Freiheit 36 in Hamburg, der Heimatstadt der Kiezrocker.

Quelle: www.afm-records.de

