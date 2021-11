Disconnected: neue Single mitsamt Musikvideo „Life Will Always Find It’s Way“ ab jetzt

Mit Einflüssen von modernen Metal-Ikonen wie Alter Bridge, Gojira und Deftones, präsentiert uns das aufstrebende französische Melodic Metal Quintett Disconnected heute ihre neue Single Life Will Always Find Its Way. Der Song erscheint nach dem Erfolg von Unstoppable, der bereits 1,5 Millionen Streams generierte. Das neue Album We Are Disconnected erwartet uns voraussichtlich im April 2022. Life Will Always Find Its Way ist eine Aussage, die das ökologische Bewusstsein und die Dringlichkeit zu handeln thematisiert.





Aufgenommen im Studio Caverne (Paris-Frankreich), gemischt im Studio Besco (Frankreich) von François-Maxime Boutault (Dagoba, Behemoth, Loudblast) und gemastert bei Euphonic Masters (Memphis-Tennessee, USA) von Grammy-Preisträger Brad Blackwood (Korn, Three Days Grace, Maroon Five etc…), Life Will Always Find Its Way wird von einem offiziellen Musikvideo begleitet, unter der Regie von Laurent Hart.