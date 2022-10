Disgusting Perversion: veröffentlichen Videoclip zu „Remember Me“

Am Freitag den 21. Oktober erscheint mit Remember Me der zweite Longplayer der Old School Deather von Disgusting Perversion! Das Album wurde von V. Santura in den Woodshed Studios (Triptykon, Dark Fortress, Pestilence) gemastert und mit einem Artwork von Juanjo Castellano (Revel In Flesh, The Black Daliah Murder) passend in Szene gesetzt. Zum Titeltrack haben die Jungs einen amtlichen Videoclip gedreht, den es ab sofort im MDD YouTube-Kanal gibt.

Remember Me – Tracklist:

01. Remember Me

02. Erebos

03. Worms Will Crawl On You

04. Inside Out

05. Erase The Pain

06. Memories

07. Enforce All Hope

08. Shellshock

09. Downfall

10. From The Cradle To The Grave

Bestellt euch Remember Me hier: MDD: http://mdd-records.de/disgusting Amazon: https://amzn.to/3C9DSLR Das Album erscheint als CD im Jewel Case und auf allen gängigen Download und Streaming Plattformen.