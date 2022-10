Eisregen: enthüllen Tracklist von EP „Wiedergänger“

Falls ihr es nicht mitbekommen habt, die Thüringer Meister des Makaberen Eisregen werden am 02.12.2022 ihre neue CD Maxi/7″ Vinyl Single namens Wiedergänger bei Massacre Records veröffentlichen!



Sie wird als CD Maxi Digipak mit Bonustrack, limitierte 7″ Vinyl Single in verschiedenen Farben sowie in digitalen Formaten erhältlich sein.



Heute hat die Band die Trackliste enthüllt:



CD Maxi Digipak



1. Wiedergänger (Single Edit)

2. Vampir von Düsseldorf

3. Wiedergänger (Nachtmahr Remix)



Ltd. 7″ Vinyl Single



A-Side

Wiedergänger (Single Edit)



B-Side

Vampir von Düsseldorf

Extrem-Metal

Veröffentlichung: 02.12.2022

Artwork Layout: Yantit / Foto auf dem Cover von K. Johansen





Hier kann man Wiedergänger bereits vorbestellen: https://lnk.to/eisregenwiedergaenger



Eisregens Wiedergänger ist der Vorbote zum neuen Studioalbum Grenzgänger, das Anfang 2023 bei Massacre Records erscheinen wird.

Eisregen Live

13.01.2023 DE Erfurt – Club From Hell

14.01.2023 DE Leipzig – Hellrasier

Eisregen online:

https://www.facebook.com/eisregen.official

https://www.instagram.com/eisregenoffiziell