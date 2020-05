Dissorted: veröffentlichen Lockdown Video zu „Corrosion Of Thoughts“

In Zeiten der Corona Beschränkungen müssen Bands nicht nur auf Shows und Touren verzichten, sie können auch keine Studioaufnahmen, geschweige denn Videodrehs absolvieren. Die bayrischen Melodic Thrasher Dissorted haben kurzerhand aus der Not eine Tugend gemacht und vor einigen Tagen einen Videoclip zum Song Corrosion Of Thoughts, von ihrem aktuellen Longplayer The Final Divide gedreht. Jeder für sich in den eigenen vier Wänden. Das Ergebnis wollen wir euch nicht vorenthalten. Das komplette Album mit gut 47 Minuten feinstem Thrash Metal zwischen Exodus, Testament und traditioneller Kost à la Iced Earth ist überall dort erhältlich, wo es gute Musik gibt.

// orders //

MDD: https://mdd-records.de/dissorted

Amazon: https://amazon.de/dp/B07XW8DFS7/

// digital //

Apple: https://music.apple.com/album/the-final-divide/id1482442486

Spotify: https://open.spotify.com/album/5o0xlLnxSzhsRHYnWmEuSo

Deezer: https://www.deezer.com/de/album/113738062

AMZN: https://amzn.to/3coAUoB

// links //

Facebook: https://www.facebook.com/dissorted/

Website: https://www.dissorted.de