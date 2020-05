Ages: Schwedens Black-Metaller kündigen neues Album an

Ages sind echter Erstliga-Black-Metal! 2011 während eines dieser typischen, herben schwedischen Winter gegründet, legten sie 2015 ihr erstes Album The Malefic Miasma vor. Fünf lange Jahre später gibt´s jetzt mit Uncrown den großartigen Nachschlag. Uncrown ist kein Lo-Fi-Wald-und-Wiesen-Gerumpel, sondern ein majestätisches, unter die Haut gehendes Werk voller Energie, Brutalität, Atmosphäre und der beim schwedischen Black Metal immer wieder gern gehörten hypnotisierenden Melodik. Das Cover stammt von Chris Cold.

Hier könnt ihr die Platte vorbestellen: https://orcd.co/uncrown

Tracklist

1. Burn Them

2. Illicit State

3. Herolds of Enslavement

4. A Hollow Tomb

5. Dominionism

6. Undivine

7. Uncrown

8. The Death of Kings of Old

9. Pyres

AGES

Uncrown

Black Lodge / Rough Trade

VÖ: 21.08.2020

www.facebook.com/Ages.Sweden