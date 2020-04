Dong Open Air 2020: Festival findet nach aktuellem Status noch statt – Plan B jedoch schon bekanntgegeben

Bezüglich des diesjährigen Dong Open Airs hat sich der Veranstalter zu Wort gemeldet und sagt, dass das Festival zum aktuellen Status noch stattfinden wird. Jedoch hat man zeitgleich auch eine mögliche Verlegung bekanntgegeben.

Anbei die Worte des Veranstalters:

„Moin Metalheads,

die meisten werden bereits erfahren haben, dass Großveranstaltungen in Deutschland zumindest bis zum 31. August 2020 untersagt sind. Von uns habt ihr zu diesem Thema noch nichts gehört, da wir noch nicht wissen, ob diese Regelung auch das Dong Open Air 2020 betrifft.

Das liegt darin begründet, dass das Innenministerium des Landes NRW in seinem Orientierungsrahmen für Großveranstaltungen solche wie folgt definiert:

„Großveranstaltungen im Sinne dieses Orientierungsrahmens sind Veranstaltungen,

zu denen täglich mehr als 100.000 Besucher erwartet werden, oder bei denen die Zahl der zeitgleich erwarteten Besucher ein Drittel der Einwohner der Kommune übersteigt und sich erwartungsgemäß mindestens 5.000 Besucher zeitgleich auf dem Veranstaltungsgelände befinden, oder die über ein erhöhtes Gefährdungspotenzial verfügen.

…

Ob eine Veranstaltung im Sinne der Ziffer 3 im Vergleich zu anderen Veranstaltungen über ein erhöhtes Gefährdungspotenzial verfügt, ermittelt die Kommune, in deren Gebiet die Veranstaltung stattfinden soll, durch eine Bewertung im Einzelfall“

Gemäß der Ziffern 1. und 2. ist das Dong aufgrund seiner überschaubaren Größe noch nicht betroffen. Wir müssen allerdings abwarten, was die Behörden bzgl. Ziffer 3. mitteilen, oder ob entschieden wird, dass die besonderen Umstände der Corona-Pandemie ein grundsätzlich strikteres Vorgehen notwendig machen. Wir melden uns dazu wieder, sobald wir selbst Klarheit haben.

Für den Fall, dass wir nicht wie geplant veranstalten können, holen wir euch an dieser Stelle schon mal bzgl. unseres Plans B ins Boot:

Zuerst die gute Nachricht: das 20. Dong Open Air wird stattfinden! Angesichts der Einschränkungen ist es aber möglich, dass es nicht wie angekündigt vom 9. bis 11. Juli diesen Jahres stattfinden kann.

Sollte dem so sein, gehen wir davon aus, dass die gesamte Freiluftsaison in Deutschland in diesem Jahr von entsprechenden Einschränkungen betroffen sein wird.

Deswegen, und weil wir mit der Veranstaltung des Dong Open Airs im Juli schlicht am erfahrensten sind, bereiten wir zur Zeit alternativ den Umzug des 20. Dong Open Airs auf die Zeit vom 8. bis 10. Juli 2021 vor.

Für den Fall dieses Umzugs bemühen wir uns nach Kräften, weiterhin das zu liefern, was wir angekündigt haben:

Das 20. Dong würde nicht gestrichen, sondern – sehen wir es mal positiv – lediglich die Zeit der Vorfreude würde verlängert. Das Jubiläum wird in jedem Fall gefeiert!

Auch wenn wir nicht wissen, was im Zuge dieser Krise noch kommt: bereits erworbene Tickets behielten nicht nur ihre Gültigkeit, sondern wären auch bei evtl. gestiegenen Kosten im Szenario 2021 nicht von Preisaufschlägen betroffen.

Und natürlich würden wir alles in unseren Möglichkeiten stehende daransetzen, die für den kommenden Juli angekündigten Bands vollständig mit nach 2021 zu nehmen. Hier hängt es aber auch von den Umständen ab, denen sich jede Band selbst gegenübersieht. Es könnte durchaus eine Weile dauern, bis wir bei jeder Band Klarheit hätten.

Unterm Strich sind wir auf dieser Baustelle aber positiv gestimmt. Denn andere Festivals verschieben bereits nach 2021. Mit einigen europäischen Festivals, die zeitnah zu uns stattfinden, stehen wir in Kontakt und diese erwägen teils ebenfalls, bei Verschieben ihr Line-Up mit ins kommende Jahr zu nehmen. Für die Bands wird es in vielen Fällen das Unkomplizierteste sein, ihren Sommer-Tour-Plan schlicht auf 2021 zu übertragen. Ein Grund mehr also, falls nötig in den Juli 2021 umzuziehen.

Wir hoffen sehr, dass auch ihr vor dem Hintergrund der außergewöhnlichen Situation diesen Plan B als beste Alternative zu einem Stattfinden im kommenden Juli seht.

Sobald wir Gewissheit haben, ob Plan B in Kraft treten muss, melden wir uns natürlich wieder.

Bis dahin vielen Dank für das Verständnis, das ihr hoffentlich aufbringen könnt, und bleibt gesund!

Euer Dong Team„