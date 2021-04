Donots: Biografie erschienen & erste Streaming-Show der Band am 30.04.

Letzten Freitag erschien mit Heute Pläne, Morgen Konfetti die große Bandbiografie der Donots. Das Buch von Ingo Neumayer beleuchtet die inzwischen 27-jährige Karriere der Band aus Ibbenbüren. Um das zu feiern, kündigt die Band heute ihre allererste Streaming-Show überhaupt an.

Heute Pläne, Morgen Konfetti: 27 Jahre Donots – Die Show

Am Freitag, dem 30.04. ab 20 Uhr spielen die Donots live und – Achtung wichtig – interaktiv ihre Show zum 27-jährigen Bandjubiläum und feiern mit euch die Veröffentlichung ihrer Biografie Heute Pläne, Morgen Konfetti.

Zum 27sten Geburtstag laden euch die Donots ein auf eine Zeitreise einmal quer durch ihre Bandgeschichte und entlang ihres frisch veröffentlichten Buches: Zu einer interaktiven Mischung aus vollverstärkter Livemusik, Buchlesung, Podcast und live Q&A mit jeder Menge Krach, Quatsch, Erinnerungen und Anekdoten. Mit von der Partie sind Ingo Neumayer (Autor der Biografie) und Nilz Bokelberg (Sprecher des Hörbuchs, erscheint am 30.04.2021 bei Grand Hotel van Cleef).

„Unser letztes Konzert war am 28.12.20219 – so eine lange Livepause hat es in unserer Bandgeschichte niemals gegeben. Es wird einfach Zeit, mal wieder die Instrumente in die Hand zu nehmen!“, so die Band aus Ibbenbüren.

Sichert euch also die Tickets für diesen einzigartigen Abend, bei dem ihr nicht nur live, sondern vor allem auch interaktiv dabei sein könnt: Wählt aus, ob ihr mit Bild und Ton als Teil der Show in den virtuellen Moshpit steigt (Interaktiv-Ticket) oder euch die Show einfach entspannt im Stream anschaut (Streaming-Ticket).

Ihr entscheidet mit, welche Songs gespielt und welche Geschichten erzählt werden, ob Stage-Diving vom Fliesentisch oder ein Schnack mit der Band. Nichts muss – alles kann. Stellt das Bier kalt und schiebt die Sofas beiseite. Wenn in der Hölle auf Erden ein Virus wütet, kommen die Donots zu Euch nach Hause.

Freut euch nach langer Abstinenz auf diese besondere Show mit Konzert, Storys aus dem Tourbus, haufenweise Goodies und endlich wieder Live-Feeling.

Punk in den Mai – seid ihr dabei?

Tickets:

Es wird zwei Arten von Tickets geben. Interaktiv-Tickets, die euch via Videokonferenz direkt und live mitten in die Show katapultieren (die Band sieht euch und kann mit euch interagieren) – und Streaming-Tickets, mit denen ihr auch an Abstimmungen & Gewinnspielen teilnehmen, euch ansonsten aber entspannt zurücklehnen und die Show genießen könnt.

Die Interaktiv-Tickets sind auf 444 Stück limitiert. Streaming-Tickets sind unbegrenzt verfügbar.

Der Ticket-Vorverkauf startet in der Nacht von Montag auf Dienstag, den 20.04.2021

Alle Informationen findet ihr hier: www.iss.show/donots