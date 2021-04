Lacuna Coil: kündigen neues Live-Album an und veröffentlichen erste Single „Bad Things“

Die italienischen Metal-Giganten Lacuna Coil haben gerade die Veröffentlichung ihres neuen Live-Albums angekündigt. Es wird Live From The Apocalypse heißen und am 25.06.2021 erscheinen.

Live From The Apocalypse ist die Frucht einer beispiellosen Zeit. Nach einigen Versuchen haben sich die Italiener unter dem Eindruck der Pandemie einen cleveren Weg ausgedacht, wie ihre treue Fangemeinde sie auf der Bühne hören und sehen kann, indem sie ein spezielles Live-Stream-Event organisieren, bei dem sie ihr aktuelles Album Black Anima in seiner Gesamtheit im September 2020 präsentierten. Diese ganz spezielle Show wird jetzt auf Vinyl, als CD sowie in digitaler Form veröffentlicht. Die physikalischen Formate kommen mit einer Bonus-DVD, auf der das Filmmaterial des originalen Livestreams enthalten ist.

Mit Bad Things veröffentlichen Lacuna Coil jetzt eine ganz spezielle Single, da die Original-Studioversion bislang nur als ein exklusiver Track bei Amazon verfügbar war. Ab jetzt ist die Live Version auf allen digitalen Plattformen vorhanden. Das Video zu Bad Things von der Bonus-DVD könnt ihr hier sehen:

Live From The Apocalypse wird in verschiedenen Formaten erhältlich sein und kann jetzt hier vorbestellt werden.