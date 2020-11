Doro: feiert „Magic Diamonds“-Release im Livestreamkonzert für Rock Antenne

Für die Metal Queen Doro Pesch war das Coronajahr 2020 bestimmt kein einfaches Jahr, denn mehrfach musste sie bereits feststehende Konzerttermine absagen und wer die geborene Düsseldorferin kennt, der weiß, dass ihre Livekonzerte und der Kontakt zu ihren Fans das allerwichtigste für Doro sind. Dennoch hat die 56-Jährige auch in der immer noch anhaltenden Coronakrise jede Gelegenheit genutzt, um die Bühnen zu rocken, ob nun im Autokino oder beim Strandkorb Open Air. Nun steht die Lady mit ihrer neuen Best-of-Scheibe Magic Diamonds – Best Of Rock, Ballads & Rare Treasures in den Startlöchern, die ab 13. November 2020 bei den örtlichen CD-Dealern eurer Wahl erhältlich sein wird. Eine ordentliche Releaseshow vor Publikum wird jedoch in diesem Jahr wohl kaum noch möglich sein.

Die Corona-Pandemie hält die Welt nun schon seit dem Frühjahr 2020 fest im Griff, mittlerweile ist die zweite Welle da und wir befinden uns mitten im zweiten Lockdown. Deutschland ist still geworden und den Künstlern brechen sämtliche Einnahmen weg, sodass nun gerade auch eine zweite Welle von Streamingkonzerten über uns hinwegschwappt. Auch wenn wir nach all den Monaten nichts mehr von Corona und Streamingkonzerten hören mögen und einfach nur wieder Krach, live und in Farbe, auf die Ohren haben wollen, so müssen wir uns wohl oder übel damit abfinden, dass mindestens auch der Rest des Jahres, und wohl auch ein Teil des nächsten Jahres still bleiben wird. Streamingkonzerte werden in den nächsten Monaten die einzige Möglichkeit bleiben, mit der die Bands ein paar Euronen in die leeren Bandkassen spülen können und wie wir als Fans trotz Corona in den Genuss von Livekonzerten kommen können, wenn auch nur von der heimischen Couch aus.

Logisch, dass Doro sich hier einreiht und den Fans wenigstens eine fette Releaseshow nach Hause liefert. Möglich macht das Rock Antenne, mit denen die Sängerin auch an jedem ersten Sonntag im Monat ab 10:00 Uhr den Rock Antenne Radiobrunch serviert. Am 15. November 2020 wird Doro ab 19:00 Uhr die Rock Antenne Streaming Bühne entern und eine exklusive Album-Release-Online-Show auf euren Bildschirm liefern. Und das Beste, ihr braucht kein Ticket, denn Rock Antenne und BMW Motorrad schenken euch das Konzert in diesem trüben Corona-Herbst.

