Down: unterschreiben bei Nuclear Blast Records

Die legendäre Heavy-Metal-Supergroup Down, bestehend aus Sänger Philip H. Anselmo, den Gitarristen Pepper Keenan und Kirk Windstein, Schlagzeuger Jimmy Bower und Bassist Pat Bruders, freut sich, ihre offizielle Zusammenarbeit mit Nuclear Blast Records bekannt zu geben! Die Band befindet sich derzeit in den finalen Phasen der Aufnahme ihres mit Spannung erwarteten neuen Albums, das für 2026 geplant ist.

In einer gemeinsamen Erklärung äußert Nuclear Blast: „Nuclear Blast is proud to be in the trenches with Nola legends Down as their partner in their long overdue return to the metal world. In addition, we are excited to bring some of their key past catalog releases back into the spotlight, especially on the vinyl side. There are so many longtime Down fans at Nuclear Blast who are excited to be working with one of their all-time favorite bands. 2026 can’t come soon enough!“

Die Band fügt hinzu:

„It’s good to sign with Nuclear Blast Records. It’s a good label home and we’re ready to make some awesome recordings!“ – Philip H. Anselmo

„Having already been a part of the Nuclear Blast family with Corrosion Of Conformity, it is an honor and a privilege to be here as well with my brothers in Down. The team at Nuclear Blast is a well-oiled machine and you can definitely tell they love what they do. We are in the right place.“ – Pepper Keenan

„Nuclear Blast is a great label that put out some excellent records. It’s an honor to have them work our jams!“– Jimmy Bower

Neuigkeiten über die Musik von Down werden in den kommenden Monaten bekannt gegeben. In der Zwischenzeit sollte man Down nicht verpassen, wenn sie die erste Nacht des diesjährigen Milwaukee Metal Fest headlinen. Weitere Informationen sind unter therave.com/metalfest verfügbar. Die Show folgt auf die kürzliche Westküsten-Tour der Band mit Danzig.

Down Live: 5/16/2025 Milwaukee Metal Fest @ The Rave/Eagles Club – Milwaukee, WI

Man erkennt Down, sobald man sie hört. Es gibt keine Verwechslung mit diesen gewaltigen Riffs, den Swamp-Blues-Leads, den donnernden Drums und den hypnotischen Schreien, die für niemanden sonst unter der Sonne stehen. Die Band pflegt eine bestimmte Tradition, die von unzähligen Fans gefeiert wird, und erweitert ihren eigenen musikalischen Mythos, während sie die Säulen davon intakt und unberührt lässt.

Mit einem gemeinsamen Lebenslauf, der Pantera, Corrosion Of Conformity, Crowbar und EyeHateGod umfasst, entblößte das Quintett seinen ersten Hauch von klanglichem Rauch aus dem schäbigen alten New Orleans mit dem 1995 veröffentlichten, Platin-augezeichneten Klassiker Nola. In diesem Moment beschworen sie etwas, das einem Ritual ähnelt, und nahmen kontinuierlich daran teil mit von der Kritik hochgelobten Veröffentlichungen – Down II: A Bustle In Your Hedgerow im Jahr 2002, Down III: Over The Under im Jahr 2007, Down IV – Part One im Jahr 2012 und Down IV – Part Two im Jahr 2014. Ihre Auftritte schufen eine gewisse Live-Legende mit unvergesslichen Auftritten neben Metallica und Heaven & Hell, sowie begehrten Plätzen auf ikonischen Festivals wie Download, Soundwave, Ozzfest und vielen anderen, und lieferten immer leidenschaftliche, kraftvolle, pure Heavy Music, die man tief in der Seele spüren kann.

