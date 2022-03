Dragonbreed: veröffentlichen „The Undying“ Video/Single vom kommenden Album

Am 25. April erscheint das Dragonbreed Debütalbum Necrohedron auf MDD Records. Die Band, die sich personell aus Suidakra/Graveworm Musikern zusammensetzt, serviert auf den acht Songs ein erstklassiges Melodic Death Metal Menü der alten Schule. Als erster Vorgeschmack erscheint mit The Undying der Opener des Albums als Videoclip im passenden MTV/VHS 90er Jahre Style auf dem MDD YouTube-Kanal, sowie auf einigen digitalen Plattform als Vorab Single.

Das Album kann zudem bereits auf diversen Plattformen vorbestellt werden. Neben dem regulären JewelCase gibt es zudem eine limitierte DigiPack Edition, die exklusiv nur als Teil des MDD BoxSets erhältlich ist.

Necrohedron Tracklist:

01. The Undying

02. Summoning The Arcane

03. The World Beyond

04. Sinister Omen

05. Dawn Of Calamity

06. Offerings From Yonder

07. Curse Of The Forlorn

08. A Reconstruction Of Aeons Obscure

