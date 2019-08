Drawn By Evil: unterschreiben bei Black Sunset, Album ab 27.09. im Handel

Die Saarbrücker Drawn By Evil, 2012 gegründet und bis Juni diesen Jahres noch unter dem Namen Ignition aktiv, werden ihr kommendes Album Another Sin, Another Life am 27. September via Black Sunset/MDD veröffentlichen! Bereits eine Woche zuvor steigt im Studio 30 in Saarbrücken die Release Show, bei welcher der Silberling erstmals das Licht der Welt erblicken wird. Aufgenommen, gemixt und gemastert wurde das Album von niemand geringerem als Charles Greywolf (Powerwolf), welcher den langen Kreativprozess der Schaffensphase dieses Modern Metal Konzeptalbums mit einer herausragenden Produktion im Studio Greywolf abrundete. Mehr Infos gibts schon bald! Stay Tuned!

Drawn By Evil sind: Christian Pauli – Bass

Andreas Bieder – Guitar

Max Lilpob – Guitar

Riccardo Prato – Vocals

Alexander Wolf – Drums

Facebook: https://www.facebook.com/drawnbyevil/

Release Show: https://www.facebook.com/events/479275449523656/

