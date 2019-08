Alice Cooper, Ol‘ Black Eyes Is Back Tour 2019 (Vorbericht)

Artist: Alice Cooper

Event: Ol‘ Black Eyes Is Back Tour

Vorband: Black Stone Cherry

Genre: Hard Rock, Rock

Link: https://alicecooper.com/

http://www.blackstonecherry.com/

Schockrocker Alice Cooper besucht im Herbst für sechs Konzert die deutschen Lande. So will er seine 50-jährige Bühnenpräsenz auch mit uns feiern. Alice, der noch zuletzt mit den Hollywood Vampires hierzulande unterwegs war, hat unzählige Hits wie School‘s Out, Elected, No More Mr. Nice Guy oder Poison geschrieben und damit Geschichte gemacht. Seine Karriere begann 1969 mit dem Debüt der gleichnamigen Band. Als die sich nach dem Album Billion Dollar Babies auflöste, behielt er den Namen bei und so begann seine Achterbahnkarriere. Nach 26 Alben erreichte er 2017 mit Paranormal einen erneuten internationalen Erfolg und stand in Deutschland auf Platz vier der Album Charts. Bestimmt wird auch der eine oder andere Song aus der im September erscheinenden Breadcrumps EP auf der Setlist sein.

Nun besucht er die großen Städte wie München und Leipzig und verspricht eine phänomenale Show. Dass er das kann, hat er bereits in der Vergangenheit mehrfach bewiesen und Guillotinen Hinrichtungen oder andere gruselige Showeinlagen sind Pflicht. Im Vorprogramm sind Black Stone Cherry dabei, die mit ihrem Southern Rock und sechs Alben in ihrer Vita punkten können. Das Package verspricht spannend zu werden und sollte auf keinen Fall verpasst werden. Karten gibt´s ab 58 € im VVK, zum Beispiel bei Eventim.

Termine:

11.09. Mannheim, SAP Arena

13.09. Berlin, Max Schmeling Halle

18.09. Stuttgart, Porsche Arena

23.09. Hamburg, Barclaycard Arena

30.09. Leipzig, Arena Leipzig

01.10. München, Olympia Halle

