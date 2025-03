Dropkick Murphys: kündigen European Tour 2025 an

Die Musik der Dropkick Murphys wurde über eine halbe Milliarde Mal gestreamt, sie haben weltweit still und leise über acht Millionen Alben verkauft und die Band hat auf mehreren Kontinenten ausverkaufte Konzerte gegeben. 2020 war die Band eine der Ersten, die auf Streaming-Auftritte setzte, angefangen mit ihrem virtuellen Auftritt Streaming Up From Boston am St. Patrick’s Day.

Es folgte ihr bahnbrechender Livestream Streaming Outta Fenway, der über 5,9 Millionen Zuschauer anzog und Platz 3 der Top 2020 Live Streams-Charts von Pollstar belegte. Dropkick Murphys St. Patrick’s Day Stream 2021 … Still Locked Down, war in der Woche bis zum 22. März 2021 auf Platz 1 der Livestream-Charts von Pollstar und verzeichnete über 1 Million Aufrufe. Dropkick Murphys kehrten 2022 mit ihrem allerersten rein akustischen Album This Machine Still Kills Fascists (Dummy Luck Music / [PIAS]) und einer Theatertour mit Sitzplätzen zurück. This Machine Still Kills Fascists – und ihr Nachfolgealbum Okemah Rising – hauchen größtenteils unveröffentlichten Texten des legendären Woody Guthrie musikalisches Leben ein, die von Woodys Tochter Nora Guthrie für die Band zusammengestellt wurden.

Die Dropkick Murphys haben kürzlich eine neue Single, Sirens, veröffentlicht, der Vorbote des neuen Albums, das noch 2025 erscheint.

Wir freuen uns Dropkick Murphys, im Herbst 2025 auf Deutschland-Tour in Stuttgart, Wiesbaden und Würzburg begrüßen zu dürfen.

Tourdaten:

16.10. Stuttgart, Porsche Arena

29.10. Hamburg, Sporthalle*

31.10. Leipzig, Quarterback*

01.11. Lingen, Emslandarena*

03.11. Köln, Palladium*

04.11. Köln, Palladium*

11.11. Würzburg, Posthalle

13.11. Wiesbaden, Schlachthof

*Veranstaltet von FKP Scorpio

Der allgemeine VVK läuft ab sofort. Die Tour wird präsentiert von Rock Hard, SLAM, Ox Fanzine &livegigs.de und Rock Antenne.