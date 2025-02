Druma: veröffentlichen zweite Single „First World“ vom kommenden Album

Am 07. März wird das zweite Album Sores of Our Time der Hamburger Blackened-Post-Metal-Band Druma über Moment Of Collapse Records veröffentlicht. Am vergangenen Freitag hat die Band die zweite Single aus dem kommenden Album mit dem Titel First World enthüllt.

Seht euch das Video zu First World hier an:

First World hier anhören: https://orcd.co/firstworld

Sores of Our Time – Trackliste:

1. The Fall Of Men

2. First World

3. Disconnected

4. Until The End

Aufbauend auf dem Fundament ihres Debüts Dawning hat das Quintett ein Werk geschaffen, das sich sowohl ausladend als auch raffiniert anfühlt und seinen Platz unter den Schwergewichten des Genres festigt. Fans von The Ocean, Cult Of Luna, Amenra und Gaerea werden hier viel zu bewundern haben, da Druma weiterhin atmosphärische Erhabenheit mit erdrückender Intensität verbindet. Die Erfahrung der Band, die aus der früheren Arbeit der Mitglieder bei Caleya und Teryky resultiert, ist in jedem nuancierten Übergang und donnernden Crescendo offensichtlich.

Das Debüt Dawning zeigte ein Talent für die Balance zwischen langsam aufbauender Spannung und explosiven Höhepunkten, gespickt mit Anklängen an modernen Black Metal. Auf Sores Of Our Time greifen Druma diese Formel auf und entwickelt sie weiter, um dem Album mehr Details und eine klarere Richtung zu geben. Die Produktion ist tadellos und fängt die rohe Kraft ihres Sounds ein, ohne dessen emotionales Gewicht zu opfern.

Textlich und konzeptionell taucht das Album den Hörer in eine düstere, apokalyptische Vision ein, die sich mit Themen wie sozialem Kampf und globaler Ungerechtigkeit beschäftigt. Es ist eine Welt der Verzweiflung, die durch die Fähigkeit der Band zum Leben erweckt wird, zwischen rücksichtsloser Aggression und melancholischer Reflexion zu wechseln. Unbarmherzige, herzzerreißende Ausbrüche kollidieren mit Momenten eindringlicher Atmosphäre und schaffen ein dynamisches Auf und Ab, das den Hörer in seinen Bann zieht.

Sores Of Our Time erscheint am 07. März über Moment Of Collapse Records und kann hier vorbestellt werden.

