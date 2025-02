Scour: neues Album „Gold“ ist jetzt erhältlich

Gold, das lang erwartete Debütalbum von Scour, ist am 21. Februar auf Housecore Records in Nordamerika und Nuclear Blast in Europa erschienen!

Scour ist das Extrem-Metal-Kollektiv mit dem All-Star-Line-Up Philip H. Anselmo (Pantera, Down), Derek Engemann (Philip H. Anselmo & The Illegals), John Jarvis (Nest, Agoraphobic Nosebleed), Mark Kloeppel (Misery Index) und Adam Jarvis (Pig Destroyer, Misery Index, Lock Up).

Scours neues Album Gold vertieft die Erfahrung, die sie auf ihrer zuvor veröffentlichten EP-Trilogie gemacht haben, und zieht den Hörer durch einen Strudel aus Geschwindigkeit, Aggression und vor allem absolutem Horror. Ausgehend von einem tiefgründigen Rahmen literarischer Horror-Meisterwerke, führt Gold den Hörer über das Reich des Todes hinaus und durch die metaphysischen Anomalien eines verwirrten und verfallenden Geistes.

Streamt den Visualizer für Coin hier:

Gold kaufen/streamen: https://scour.bfan.link/gold

Mehr Infos zu Scour und ihrem brandneuen Album Gold findet ihr hier:

Scour online:

https://www.facebook.com/scourband

https://www.instagram.com/scour_official

https://www.scourofficial.com/