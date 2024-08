Duplexity: veröffentlichen neue Single „Devil In Blue“

Das aufstrebende Indie-Rock-Duo Duplexity veröffentlichte am 12.07.2024 eine weitere Single. Devil In Blue wird nun auf allen großen Plattformen gestreamt, einschließlich Spotify und Apple Music. Dies ist der siebte Originalsong der Geschwister Savannah Judy und Luke Judy, die ihren Legionen von Fans als Duplexity bekannt sind.

Devil In Blue ist ein Trennungslied mit einem besonderen Dreh! Statt des typischen, traurigen Trennungslieds nimmt dieses die Macht der Trennung zurück. Vom kraftvollen Eröffnungsriff der Gitarre bis hin zu Savannah Judys starken Vocals betont Devil In Blue, dass die Trennung „ganz deine Schuld ist, und es ist nicht okay, aber ich werde über dich hinwegkommen, weil ich stark bin!“.

„Die größte Inspiration für diesen Song war, dass wir den Menschen die Möglichkeit geben wollten, für zwei Minuten und 29 Sekunden die Wut zu spüren, die sie gegenüber jeder Beziehung haben, die schlecht endete. Es muss keine romantische Beziehung sein; es kann auch eine toxische Freundschaft sein. Es war wichtig, dass der Song mit einem hoffnungsvollen Ton endet, der zeigt, dass man über den schwierigen Teil hinwegkommt.“

Devil In Blue wurde von Savannah Judy zusammen mit Justin Tinucci, Noah Nevarez und Lynnzee Fraye geschrieben. Produziert wurde der Song von Nucci Is im Nest Recording Studio in Los Angeles und gemischt von Justin Tinucci. Zuvor veröffentlichte Duplexity 2023 ihre erste EP Billboards. Die EP erreichte Platz 3 der iTunes-Alternative-Charts und wurde über 1 Million Mal gestreamt. Ihre zweite Single Drop The Act erreichte Platz 5 der iTunes-Alternative-Singles-Charts und wurde über 200.000 Mal gestreamt. Dies ist die zweite Single aus ihrer kommenden EP mit dem Titel Liberty. Die erste Single dieser EP, Tolerant, wurde Anfang dieses Jahres veröffentlicht. Derzeit arbeitet Duplexity an neuer Musik und plant weitere Live-Auftritte.