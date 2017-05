Ihr könnt ab sofort das Debüt Album der Band EARTH ELECTRIC mit dem Titel ‚Vol.1: Solar‘ komplett anhören. Das gute Stück wird am Freitag über Season Of Mist veröffentlicht.

Hier gerht es zum ‚Vol.1: Solar‘ Stream: Rock Hard (DE)

Tracklist:

01. Mountains & Conquerors (3:08)

02. The Endless Road (3:45)

03. Meditate. Mediate (3:58)

04. The Great Vast (4:31)

05. Set Sail (Towards the Sun) (1:55)

06. Solar (5:25)

07. Sabbatical Moons (4:51)

08. Earthrise (5:06)

09. Sweet Soul Gathering (2:32)

Line-up

Carmen Susana Simões: vocals

Rune Eriksen: guitars, vocals, FX

Alexandre Ribeiro: bass, FX

Ricardo Martins: drums & percussion, vocals

Daniel Knight: keyboards (studio)

www.facebook.com/earthelectricband

www.earthelectric.net

http://twitter.com/EarthEband

Style: Hard Rock

Quelle: www.season-of-mist.com

