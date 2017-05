Ayreons neues Album “The Source“ feiert die höchsten Charts Platzierung, die es bislang in der Band Historie in den aufgeführten Ländern gegeben hat! Folgende Top Platzierungen wurden erreicht… In den Niederlanden, ‚The Source‘ hit # 1, # 10 in den deutschen Album-Charts! Weiter… Schweiz (# 17), Norwegen (# 21), Österreich (# 21), Finnland (# 23), Schweden (# 27), Belgien (# 38), Frankreich (# 42), talien (# 52) und erreicht # 5 sowohl in den USA Billboard Heatseekers Charts als auch in den britischen offiziellen Top 40 Rock & Metal Alben Charts.

Arjen Lucassen, der Meister hinter Ayreon, ist beeindruckt: “Wow… thank you all so much for getting Ayreon in the charts in so many countries, the highest positions ever! Thanks also to Mascot Label Group for making this a reality. And of course I couldn’t have done it without all the amazing musicians on The Source, you all rule!”

Arjen Lucassen veröffentlicht mit “The Source” das nächste Kapitel von Ayreon. Das musikalische Genie, das Mitte der 90er Jahre im Alleingang das Genre der Rockoper wieder zum Leben erweckte, erhält dabei Unterstützung von bekannten Künstlern wie James LaBrie (Dream Theater), Simone Simons (Epica), Floor Jansen (Nightwish), Hansi Kürsch (Blind Guardian), Tobias Sammet (Edguy, Avantasia) oder Russell Allen (Symphony X). Es erscheint am 28.04.2017 durch sein neues Label Music Theories Recordings / Mascot Label Group.

Quelle: www.netinfect.de

