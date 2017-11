Das neue Live Album „Live Momentum“ von Edenbridge ist seit dem 29.11.2017 erhältlich!

In diesem Zuge gibt es ein neues offizielles Live Video zum Song „The Die Is Not Cast„, das ihr hier sehen könnt.

Und HIER könnt ihr den Album Trailer sehen.

Das Album ist weltweit limitiert auf 1000 Stück und wird ohne Plattenfirmenunterstützung NUR über den WEBSTORE der Band erhältlich sein.

AUSSERDEM BIETEN EDENBRIDGE EUCH WIEDER SPEZIELLE KOMBIPACKAGES ZU VERGÜNSTIGTEN PREISEN AN!

TRACKLIST LIVE MOMENTUM:

1. THE FORCE WITHIN (INTRO)

2. MYSTIC RIVER

3. ALIGHT A NEW TOMORROW

4. SKYLINE’S END

5. SHIANTARA

6. THE MOMENT IS NOW

7. RETURN TO GRACE

8. STAR-CROSSED DREAMER

9. THE DIE IS NOT CAST

10.REMEMBER ME

11.THE INVISIBLE FORCE

12.SOLITAIRE

13.THE GREATEST GIFT OF ALL/THE BONDING

14.HIGHER

