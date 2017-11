Die schwedische Classic/Progressive Rock Supergroup THE NIGHT FLIGHT ORCHESTRA (mit Mitgliedern von SOILWORK und ​ARCH ENEMY) hat für die kommende Europa-Tour eine besondere Fan-Aktion mit dem Titel The Midnight Flyer Club angekündigt. Erfahrt hier die Details:

EARN YOUR WINGS!

Die NFO Air Crew präsentiert voller Stolz THE MIDNIGHT FLYER CLUB.

Habt Ihr Euch schon immer gefragt, wie es wäre, die Zeit vor dem Flug mit NFO in der VIP Lounge zu verbringen? Dies ist Eure Chance! Werdet 1. Klasse Passagiere!

THE MIDNIGHT FLYER VIP EXPERIENCE auf den kommenden Flügen beinhaltet:

– exklusives Meet & Greet mit der kompletten Band vor der Show.

– ausdruckbarer Boarding Pass

– Snacks und Champagner

– Photos mit der Band

– Signing Session

– Ein Guitar Pick

– Steuert zwei Songs zur Playlist der Pre-Show-Party bei (die Songs sollten zwischen 1977-1983 erschienen sein)

– Trefft die Stewardessen, bringt Euren Boarding Pass mit und erhaltet euren exklusiven NFOWings-Pin (ein edler Metall-Anstecker, Breite: 7cm, siehe Bild oben).

Macht Euch um die Sicherheitskontrollen keine Gedanken – bringt einfach einen Freund mit, denn das Meet & Greet gilt für zwei Personen (Eintrittskarte nicht beinhaltet).

Was ihr dafür tun müsst? Teilt diesen Facebook-Post (öffentlich), kommentiert, welche Show ihr besuchen werdet und benutzt die Hashtags #nfo #midnightflyerclub

Für jede Show werden 4 Gewinner gezogen.

Das Gewinnspiel läuft vom 29. November bis 12. Dezember!

Kapitän Björn Strid dazu: „We are beyond thrilled to launch this competition and give our fans a chance to be apart of our newly launched airline „NFO AIR“. It is with pleasure we invite you to be part of our airline staff and a way to ‚Earn Your Wings‘. Become a member of the Midnight Flyer Club and be a part of the experience! Do not miss out on this, people!“

THE NIGHT FLIGHT ORCHESTRA live:

13.12. NL Utrecht, De Helling TICKETS

14.12. DE Mannheim, MS Connexion Complex TICKETS

15.12. DE Cologne, Luxor TICKETS

16.12. FR Paris, Nouveau Casino TICKETS

19.12. DE Munich, Backstage Club TICKETS

20.12. DE Berlin, Frannz Club TICKETS

21.12. SE Gothenburg, Sticky Fingers

»Amber Galactic« wurde in verschiedenen renommierten europäischen Musikmagazinen als „Album des Monats“ ausgezeichnet: ROCK HARD (Germany), ROCK HARD (France), SWEDEN ROCK MAGAZINE (Sweden), POWERMETAL.DE (Germany), UNITED ROCK NATIONS (France).

Das Album erreichte auch in weiteren Magazinen hohe Platzierungen in den jeweiligen Soundchecks:

METAL HAMMER (Germany): #2

DEAF FOREVER (Germany): #3

AARDSCHOK (Netherlands): #3

Mehr zu »Amber Galactic«:

Album trailer #1: https://youtu.be/gRtYJvO_m3E

Album trailer #2: https://youtu.be/9lONkhOA_Hw​

Track by track: https://youtu.be/8f2Xb8vahTU

A message from outer space: https://youtu.be/IEgbRcaGpQk

‚Midnight Flyer‘ lyric video: https://youtu.be/JToNqBY0s-U

‚Gemini‘ music video: https://youtu.be/QOcnKnNKv-A

‚Sad State Of Affairs‘ visualizer: https://youtu.be/8uMmNx5xRXQ

‚Domino‘ visualizer: https://youtu.be/73a2YZXkPGo

‚Something Myterious‘ music video: https://youtu.be/puLWLR28LDg

»Amber Galactic« ist als Limited Edition Digipak CD mit alternativem Cover Artwork (siehe am Ende dieser Nachricht), 2 LP Vinyl sowie als Digital Download und Stream über alle gängigen Plattformen erhältlich.

Das Album kann ab sofort hier erworben werden: http://nblast.de/TNFOAmberGalacticNB

Die Tracklist zu »Amber Galactic« liest sich wie folgt:

01. Midnight Flyer

02. Star Of Rio

03. Gemini

04. Sad State Of Affairs

05. Jennie

06. Domino

07. Josephine

08. Space Whisperer

09. Something Mysterious

10. Saturn In Velvet

11. Just Another Night BONUS TRACK (Limited Edition Digipak, Vinyl)

12. Fly Tonight (Never Rewind) BONUS TRACK (nur in Japan)

Auf die Frage der Ausrichtung NFOs innerhalb der Classic-Rock-Universums, konstatiert Strid schmunzelnd: „Most other classic rock bands sound like weed or LSD – we sound like cocaine.“

»Amber Galactic« wurde im Handsome Hard Studio in Lund, Schweden aufgenommen und stellt den Nachfolger von THE NIGHT FLIGHT ORCHESTRAs zwei bisherigen Platten »Internal Affairs« (2012) und »Skyline Whispers« (2015) dar.

THE NIGHT FLIGHT ORCHESTRA-Mitglieder:

Björn Strid – Gesang

Sharlee D‘ Angelo – Bass

David Andersson – Gitarre

Richard Larsson – Keyboards

Jonas Källsbäck – Schlagzeug

Sebastian Forslund – Gitarre, Percussion

