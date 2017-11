Vorgestern Abend posteten die Broilers das Video zu ihrem Lied »Ihr da oben« bei Facebook. Kurz darauf explodierten die Zugriffszahlen, im Augenblick befindet sich der Clip auf Platz 1 (siehe unten) der Youtube-Trends. Das Video war eigentlich nur von der Band für die Fans gedreht worden, dafür baten die Broilers ihre Anhänger um die Zusendung von Fotos verstorbener, geliebter Menschen. Damit sie berührten sie offensichtlich Zigtausende.

Die Broilers schrieben zu dem Videoposting an ihre Fans:

„Seit einem guten Jahr begleitet uns »Ihr da oben«. Die Band schon, seit das Lied geschrieben und aufgenommen wurde, uns alle gemeinsam seit dem ersten Mal, als der Song Anfang 2017 seine Livepremiere erlebte: Spätestens in diesem Moment war klar, dass »Ihr da oben« viele von Euch stark berührt – das war ein sehr besonderer Moment an jenem Abend. Von da an gehörte das Lied zum festen Bestandteil der Broilers-Konzerte. Bald war uns klar, dass wir zum Abschluss dieses Jahres mit diesem speziellen Song noch etwas Besonderes machen müssen: Ein Video, nicht für die Promo, nicht fürs Radio, sondern für Euch und für uns. Und für die, die uns fehlen. Vor vier Wochen haben wir Euch gebeten, uns Bilder von denen zu schicken, die Ihr vermisst, die von Euch gegangen sind, um sie in dem Video zu verewigen. Die Resonanz war überwältigend, wir danken Euch dafür und hoffen, dass Euch der fertige Clip genauso gefällt wie uns. Wir freuen uns auf die anstehenden Abende auf der Tournee und darauf, mit Euch zusammen, jeden Abend das Leben zu feiern und die, mit denen wir Zeit verbringen durften.“

Spiegel Online beschreibt die Die YouTube-Trends folgendermaßen: „Sie gelten als Ort für die erfolgreichsten Webvideos in Deutschland, vergleichbar mit den Charts in der Popmusik. YouTubes Algorithmen vermischen dort nach einem geheimen Rezept Klick-Hits der großen Netzstars mit Geheimtipps von Nachwuchstalenten.“

BROILERS 2017

Präsentiert von Rock Hard, Slam und Ox

01.12.2017 Düsseldorf – ISS Dome (Ausverkauft) *Donots

02.12.2017 Düsseldorf – ISS Dome (Zusatzkonzert) *Donots

07.12.2017 Freiburg – SICK-Arena *Emscherkurve 77

08.12.2017 Saarbrücken – Saarlandhalle (Ausverkauft) *Emscherkurve 77

14.12.2017 Koblenz – Conlog Arena (Ausverkauft) *Booze & Glory

15.12.2017 Mannheim – Maimarkthalle *Booze & Glory

16.12.2017 Dortmund – Westfalenhalle *Booze & Glory

20.12.2017 Oldenburg – Weser-Ems-Halle *Booze & Glory

21.12.2017 Braunschweig – VW-Arena *Booze & Glory

22.12.2017 Kiel – Sparkassen-Arena *Booze & Glory

27.12.2017 Zwickau – Stadthalle *Booze & Glory

28.12.2017 Bamberg – Brose Arena *Booze & Glory

29.12.2017 München – Zenith (2017 Jahresabschusskonzert) *Booze & Glory

FESTIVALS 2017 + 2018

09.12.2017 AT-Saalbach-Hinterglemm – Berg Festival

20.04. – 23.04.2018 – Miami (US) – Salty Dog Cruise

