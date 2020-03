Edenbridge: neue Girlie-Kollektion

„Es ist klar, dass in der gegenwärtigen Lage und aufgrund der Reisebeschränkungen in nächster Zeit keine Tourneen stattfinden werden können. Dies wird auch unsere Tournee mit Visions of Atlantis im April/Mai betreffen. Wir halten euch auf jeden Fall auf dem Laufenden. Die Absage aller Konzerte bedeutet auch für uns einen erheblichen wirtschaftlichen Schaden.“

Lanvall: „Die Zeit, die vor uns liegt wird für viele nicht einfach werden und die Musikbranche und Bands wird es ganz besonders hart treffen. Insbesondere jetzt ist es wichtig eure Lieblingsbands direkt über ihre Online-Shops unterstützen, um den wirtschaftlichen Schaden etwas abzufedern. Gerade im Vorfeld von Tourneen müssen Bands in vielen Dingen in Vorleistung gehen, für die es keine Ausfallsversicherungen gibt. Werft bitte einen Blick auf die […] Produkte und Angebote, die euch hoffentlich gefallen werden. Zudem gibt es bei uns im Store wie immer auch sämtliche CDs handsigniert. Danke an euch im Voraus!“

Bei einer Bestellung des aktuellen Dynamind Tour T-Shirts bekommt ihr gratis dazu:

A1 Poster

signierte Autogrammkarte

Sticker

Lanvall Guitar Pick

Guitar Pick Button

„Zusätzlich haben wir uns zusammen mit unserer Designerin Bine Weinberger Gedanken um eine neue Produktlinie gemacht, die wir auf der kommenden Tour vorstellen wollten.“ – Die Crystal Stone Girlie Kollektion.

Alle Steine auf den Girlies wurden per Hand gelegt und dann aufgebügelt, dadurch ist jedes der Shirts ein absolutes Unikat! Insofern gibt es diese Shirts auch nur als Miniauflage.

Als absolute Unikate gibt es eine Damenlederjacke in Größe 34/36 sowie eine Lederhandtasche.