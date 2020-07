Ego Kill Talent: YouTube Liveshow am 25.07.2020 um 22 Uhr

Nachdem die Band alle ihre geplanten Live-Auftritte aufgrund der Pandemie absagen musste, folgt nun eine Liveshow, die ihr euch live am 25. Juli um 22 Uhr ansehen könnt. Gestreamt wird das Konzert aus den Family Mob Studios in São Paulo.

Theo sagt folgendes zur Show:

„It’s the first time we’re doing a live stream and we’re very excited to see how the experience will turn out. It’s a challenge but it’s inevitable because we don’t know how long this pandemic will last. And man, if you’re in a band, you want to play!“

„Family Mob is where we wrote the majority of our songs. It’s like our home: where we hang out, write songs, cook together, have a beer and it’s also where we recorded our first album.”

Hier kommt ihr am 25.07. zum Livestream.