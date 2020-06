Eisregen: veröffentlichen Video zu „Deutsches Bierlied“

Die Extreme Metaller Eisregen aus Thüringen werden am 19.06.2020 ihr neues Album Leblos bei Massacre Records veröffentlichen!

Seit heute ist die neue digitale Single Deutsches Bierlied verfügbar – und so habt ihr Eisregen bzw. eher das Eisregen-Projekt namens Die Räudigen Rennsteigrebellen noch nie gehört! Schaut euch das offizielle Video zur Single an!

Das offizielle Video zum Titeltrack des Albums kann man sich bereits auf https://youtu.be/pUkbyw1sFeo ansehen. (Aufgrund des Inhaltes ist das Video mit einer Altersbeschränkung versehen.)

Eisregen erfüllen mit ihrem kommenden Album Leblos erneut die Erwartungen der Fans und Kritiker – denn sie liefern abermals radikale Tonkunst und morbide Lyrik in Vollendung ab!

Leblos wird als 2-CD Mediabook, limitierte Gatefold Vinyl LP in diversen Farben, limitiertes Box Set mit exklusivem Inhalt sowie digital erhältlich sein. Hier kann man das Album bereits vorbestellen » https://lnk.to/leblos

Die Mediabook-Edition enthält – zusätzlich zum regulären Album – eine Bonus-CD namens Die Räudigen Rennsteigrebellen. Diese Bonus CD wird auch als streng limitierte 7″ Vinyl EP mit einem vom Yantit gestalteten Coverartwork erhältlich sein. Hier kann man die 7″ bestellen » https://lnk.to/rennsteigrebellen

Weiter unten ist der Inhalt des limitierten Box-Sets des Albums verfügbar.

Eisregen – Leblos

2-CD Mediabook

1. Ruhet Sanft

2. Pechschwarz

3. Erstschlag

4. 1000 Jahre Nacht

5. Leblos

6. Schlachtraum

7. Atme Asche

8. Mein Leichenwerk

9. Wangenrot

10. Mutter Schneidet

11. Drauß‘ Vom Häuten Komm‘ Ich Her

Bonus CD – Die Räudigen Rennsteigrebellen

1. Deutsches Bierlied

2. Grünes Herz

3. Wenn Es Draußen Dunkel Wird

4. Zeit Zu Saufen

Ltd. Gatefold Vinyl LP

Side A

Ruhet Sanft

Pechschwarz

Erstschlag

1000 Jahre Nacht

Leblos

Schlachtraum

Side B

Atme Asche

Mein Leichenwerk

Wangenrot

Mutter Schneidet

Drauß‘ Vom Häuten Komm‘ Ich Her

Eisregen – Die Räudigen Rennsteigrebellen

Get it here » https://lnk.to/rennsteigrebellen

Side A

1. Deutsches Bierlied

2. Grünes Herz

3. Wenn Es Draußen Dunkel Wird

Side B

1. Zeit Zu Saufen

Tourdaten:

24.09.2020 DE Crispendorf – Wolfszeit Festival

25.09.2020 DE Magdeburg – Factory*

26.09.2020 DE Berlin – ORWO Haus*

02.10.2020 TBA

03.10.2020 DE Annaberg Buchholz – Alte Brauerei**

09.10.2020 DE München – Backstage*

10.10.2020 TBA

16.10.2020 DE Würzburg – Posthalle**

17.10.2020 DE Passau – Zauberberg

23.10.2020 DE Oberhausen – Helvete*

24.10.2020 DE Leipzig – Hellraiser***

30.10.2020 DE Mannheim – MS Connexion*

31.10.2020 DE Bad Salzungen – KW 70**

06.11.2020 DE Nürnberg – Der Cult

07.11.2020 DE Aalen – Rock It***

11.12.2020 DE Rostock – MAU Club*

12.12.2020 DE Hamburg – Logo*

18.12.2020 DE Erfurt – Club From Hell

18.-20.06.2021 DE Erfurt – Club From Hell (Eisregen Heimatfest)

25.-27.06.2021 DE Erfurt – Club From Hell (Eisregen Heimatfest)

w/ special guests Welicoruss & *Skinned Alive **XIV Dark Centuries ***Grabak