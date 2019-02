Eivør ist ein Phänomen. Die Dame von den Färöer Inseln jongliert faszinierend mit der Folk-Tradition ihrer Heimat und verschiedensten zeitgenössischen Strömungen, reißt Grenzen ein und erschafft dadurch eine zeitlose und völlig eigene Mischung.

Live In Tórshavn enthält handverlesene Perlen von ihren Alben Room, Bridges und Slør. Hinzu kommt ein exklusives Cover von Leonard Cohens Famous Blue Raincoat. Mitgeschnitten wurde das Album bei drei beeindruckenden Gigs im Old Theatre in Tórshavn auf den Färöer Inseln.

„Auftritte sind genau mein Ding“, sagt Eivør. „Die Songs erwachen für mich zum Leben, wenn sie direkt auf ein Publikum treffen.“ Eivør gibt ihren Stücken auf der Bühne oftmals eine neue Identität und überführt sie noch deutlicher in Territorien wie Alternative, Rock und Folktronica. Aber wie auch immer man ihre Musik kategorisiert: Eivør spielt in erster Linie Musik für die Seele. Die erste Single Salt (Live in Tórshavn) erscheint heute und kann hier gehört werden: http://radi.al/LiveInTorshavn Eivør Pálsdóttir lebt mittlerweile in Kopenhagen. Sie hat viele Preise und Nominierungen für ihre Kunst erhalten. Sie war zudem Co-Komponistin der Soundtracks für die historische BBC-Serie The Lost Kingdom und des God Of War-Videogames. Live In Tórshavn erscheint am 05.04. als CD-Digipak, als Doppel-Vinyl im Gatefold und am 08.03. digital.



By Norse Music Store https://bynorse.aisamerch.de/shop-en

Digital http://radi.al/LiveInTorshavn

Bandcamp https://bynorse.bandcamp.com/ Hier könnt ihr das Album vorbestellen:

Tracklist:

01 – Mjørkaflókar (Live in Tórshavn)

02 – Brotin (Live in Tórshavn)

03 – Verð mín (Live in Tórshavn)

04 – Salt (Live in Tórshavn)

05 – Rain (Featuring Konni Kass) (Live in Tórshavn)

06 – Bridges (Live in Tórshavn)

07 – The Swing (Live in Tórshavn)

08 – Famous Blue Raincoat (Live in Tórshavn)

09 – Remember Me (Live in Tórshavn)

10 – On My Way To Somewhere (Live in Tórshavn)

11 – Silvitni (Live in Tórshavn)

12 – Trøllabundin (Live in Tórshavn)

13 – Boxes (Live in Tórshavn)

14 – Tides (Live in Tórshavn)

15 – True Love (Live in Tórshavn)

16 – Falling Free (Live in Tórshavn)

