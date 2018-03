Reaper Entertainment verkünden heute mit Stolz, die deutschen Symphonic-Metal-Newcomer Elvellon unter Vertrag genommen zu haben! Seit seiner Gründung anno 2010 trägt das Quintett frischen Wind in die Szene und weiß sowohl Fans als auch Fachpresse mit seiner Melange aus knackigen Gitarren, treibenden Drums und orchestralem Bombast zu begeistern.

Nun ist der erste Plattenvertrag beim aufstrebenden Jung-Label Reaper Entertainment unterschrieben und sämtliche Weichen für den Frontalangriff sind gestellt. 2018 dürfen sich alle Liebhaber symphonischen Schwermetalls auf ein Debütalbum gefasst machen, das seinesgleichen sucht!

Schaut Euch den offiziellen Signing-Trailer hier an:

Die Band kommentiert:

„Unsere Musik und unser Streben nach Perfektion kommt von tiefstem Herzen. Seit den Anfangstagen, ist der Weg den Elvellon eingeschlagen hat, immer schwieriger und steiniger geworden. Mit Reaper Entertainment Europe glauben wir die richtigen Partner, die ebenfalls die gleiche Leidenschaft zur Musik teilen, gefunden zu haben. Den zukünftigen Weg werden wir nun zusammen einschlagen.“

Greg von Reaper fügt hinzu:

„Endlich ist es Geschehen! Überglücklich können wir nun eine der aufstrebensten Bands im Symphonic-Metal bei uns begrüßen und sie in der Reaper Familie willkommen heißen. Es ist für uns eine absolute Ehre, das kommende und erste Album zu veröffentlichen und mit der Band großes zu erreichen! Wir sind uns alle einig, dass Elvellon alles mitbringen, um durchzustarten! Voller Zuversicht blicken wir daher in eine ereignisreiche Zukunft…Ihr dürft gespannt sein!“

Mehr über Elvellon:

Bombastischer Symphonic-Metal aus deutschen Landen: Elvellon vom Niederrhein setzen zum großen Sprung aufs internationale Parkett an! So wurde der blutjunge Fünfer schon früh ausnehmend wohlwollend von renommierten Magazinen wie dem Orkus und dem Sonic Seducer erwähnt und vom Metal Hammer gar als „Helden von morgen“ betitelt. Dass jede einzelne Vorschusslorbeere ihre Berechtigung besaß, bewiesen erstmalig die beiden Online-Singles Oraculum (2013) und Born From Hope (2015), dessen von Mirko Witzki (Any Given Day, Caliban, Deadlock u.a.) produzierter Videoclip auf YouTube bereits innerhalb eines Jahres an der Eine-Million-View-Marke kratzte. Ihren ersten Meilenstein setzte die Combo 2015 mit der Veröffentlichung der in Eigenregie unter der professionellen Leitung ihres Tontempel-erfahrenen Gitarristen Gilbert Gelsdorf aufgenommenen 5-Track-EP Spellbound, die abermals frenetische Beifallsbekundungen der Musikkritiker nach sich zog, auch über die Grenzen der Bundesrepublik hinaus. Live treffen Elvellon mit ihrer Verbindung aus magisch-mitreißender Klangmalerei und dem kraftvollen, glockenhellen Organ ihrer begnadeten Frontfrau Nele ebenfalls punktgenau ins Schwarze, sodass sich in der jüngeren Vergangenheit vielfältige Möglichkeiten auftaten, die Zuhörerscharen in die zauberhaften Dimensionen ihrer schillernden Fantasiewelten zu entführen – vom Autumn-Moon-Festival und Dong Open Air bis zum weitbekannten M’era Luna.

Das neue Album soll im Frühsommer 2018 veröffentlicht werden.

Mehr Infos dazu gibt es in Kürze – seid gespannt!

Den offiziellen Videoclip zu Born From Hope gibt es hier

