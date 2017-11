Elvenking: mit neuer Single ‚The Horned Ghost And The Sorcerer‘ am Start

Elvenking: mit neuer Single ‚The Horned Ghost And The Sorcerer‘ am Start

Der 10. November (bekanntermaßen Veröffentlichungsdatum des neuen Elvenking Studioalbums Secrets Of The Magick Grimoire) kann für alle Folk/Power Metal-Fans gar nicht früh genug kommen. Die Wartezeit wird exzellent mit der neuen Single The Horned Ghost And The Sorcerer überbrückt.

Kommentare

Kommentare