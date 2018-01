Empiresfall: „A Piece To The Blind“ Veröffentlichungsdatum: 16. Februar 2018

Empiresfall: „A Piece To The Blind“ Veröffentlichungsdatum: 16. Februar 2018

Am 16. Februar 2018 wird das neue Album LA Piece To The Blind der deutschen Thrash Metal Band Empiresfall auf CD erscheinen.

Empiresfall ist eine 2008 gegründete Metal Band aus Hamburg. So wird der Zuhörer oder Zuschauer sie erleben: Purer, direkter und harter Sound. Es geht zum größten Teil um ernste Themen in ihren Songs.

Schon im ersten Jahr gab es eine fertige Setlist. Hiervon wurden vier Tracks ausgewählt und auf eine Demo-EP gebracht. Nach einigen Auftritten der Band in Hamburger Locations rockte sie bei ihrem vierten Gig bereits einen Bandcontest auf einem kleinen Open Air-Festival und konnte den zweiten Platz für sich erobern. Die Band teilte sich die Bühne dort mit Bands wie Sinister und Equilibrium.

Nach einigen weiteren Gigs war die Demo-EP mit einer Auflage von 300 Stück restlos ausverkauft und die Aufnahme des Debut-Albums Riot stand an. Die Band hat das Album im Jahr 2014 selbst released.

Durch die spezielle Mischung von Heavy- und Thrashmetal konnten sich Empiresfall die Bühne bereits mit Bands wie Metal Witch, Iron Angel, Tad Morose, Virus, Shadowbane, Antipeewee, Eradicator, Protector, Skulled und zahlreichen anderen namenhaften Bands teilen, wobei sich die Band ihren bisherigen Stand innerhalb der Metal-Szene hart erkämpft hat.

Im Herbst 2017 ging es für Empiresfall endlich ins Studio, um die zweite Platte A Piece To The Blind aufzunehmen. Empiresfall konnten dafür Jörg Uken vom Soundlodge Studio gewinnen, ein satter druckvoller Sound ist garantiert. Nun ist es Zeit für die zweite Thrash Attacke, erhältlich im Februar 2018! Thrash or be thrashed!



TRACKLIST:

1. The Descendant

2. Betrayers

3. In Decay

4. Blood From The Sky

5. Bloodshed And Chaos

6. Wasteland

7. Enemy Of Mine

8. A Piece To The Blind

Total Playing Time: 28:51 min

LINE-UP:

Norman Yu (c/o Franky Chigetti) – vocals, guitars

Alex „Mad“ Bäm – guitars

Dennis Gundelach – bass

Nico Steffens – drums

