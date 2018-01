Die brasilianischen Metal-Legenden Sepultura kommen nächsten Monat mit ihrer ersten großen Headlinertour zum gefeierten Album Machine Messiah nach Europa zurück. Die über 90 Minuten umfassende Setlist wird alle aktuellen Hits, aber auch die zeitlosen Klassiker der Band enthalten. Als Direct Support sind keine Geringeren als die deutschen Technical Death Metal-Meister Obscura bestätigt, gefolgt von den amerikanischen Black/Death Metallern Goatwhore und New Jersey’s Finest, dem Deathcore-Kommando Fit for an Autopsy.

Seht hier, was Gitarrist Andreas Kisser den Fans zu sagen hat:



Machine Messiah Tour 2018

w/ Obscura , Goatwhore , Fit for an Autopsy

23.02. D Leipzig – Conne Island

24.02. CZ Zlín – Masters of Rock Café

25.02. H Budapest – Barba Negra

27.02. I Rom – Orion Club

28.02. I Mailand – Magazzini Generali

01.03. A Graz – Explosiv

02.03. SK Bratislava – Majestic Music Club

03.03. PL Warschau – Proxima

04.03. PL Danzig – B90

06.03. D Berlin – Columbia Theater

07.03. D Hamburg – Docks

08.03. D Saarbrücken – Garage

09.03. D Stuttgart – LKA Longhorn

10.03. D München – Backstage

11.03. NL Utrecht – Tivoli Ronda

13.03. UK Bristol – SWX

14.03. UK Glasgow – SWG3

15.03. IRL Dublin – The Tivoli

16.03. UK Pwllhelli – Hammerfest

17.03. UK Sheffield – Foundry

18.03. UK London – Koko

20.03. F Paris – Elysee Montmartre

21.03. D Bochum – Zeche

22.03. D Nürnberg – Hirsch

23.03. A Salzburg – Rockhouse

24.03. CH Solothurn – Kulturfabrik Kofmehl

Weitere Sepultura-Termine:

13.01. BR Mogi das Cruzes – Arena Mix

01. – 05.02. USA Miami/Ft. Lauderdale, FL – 70000 Tons of Metal

w/ Death Angel

11.05. NZ Auckland – The Studio

12.05. NZ Wellington – San Fran

13.05. NZ Christchurch – The Foundry

15.05. AUS Melbourne – 170 Russell

16.05. AUS Adelaide – The Gov

18.05. AUS Brisbane – Eatons Hill Hotel

19.05. AUS Sydney – Metro Theatre

20.05. AUS Perth – Capitol

02. – 04.08. D Wacken – Wacken Open Air

08. – 11.08. E Villena – Leyendas del Rock

10. – 12.08. B Kortrijk – Alcatraz Metal Festival

15.08. D Dinkelsbühl – Summer Breeze

16.08. S Falun – Sabaton Open Air

17.08. N Trondheim – Pstereo Festival

18./19.08. F St. Nolff – Motocultor Festival

24./25.08. D Sulingen – Reload Festival

Weitere Infos: http://www.sepultura.com.br

Machine Messiah ist weltweit in die Charts eingestiegen! Alle Chartergebnisse seht Ihr hier:

Tschechien: #14

Deutschland: #27

Schweiz: #27

Österreich: #33

Portugal: #35

Belgien (Fl): #35

Belgien (Wa): #67

Frankreich: #74

Australien: #82

USA: #86

UK: #165, #18 Indie, #9 Rock

Holt Euch Machine Messiah hier. Und hier digital.

Mehr zu Machine Messiah:

Phantom Self OFFIZIELLES VIDEO: http://www.youtube.com/watch?v=a0mDeaivvi8

I Am The Enemy OFFIZIELLES LYRICVIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=pCEe44CgyAM

Sepultura sind:

Andreas Kisser | Gitarre

Derrick Green | Gesang

Eloy Casagrande | Schlagzeug

Paulo Jr. | Bass

