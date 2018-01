High Fighter & GIRL am 19. Januar im Limes, Köln (Vorbericht)

High Fighter & GIRL am 19. Januar im Limes, Köln (Vorbericht)

“Garage meets Sludge“

Bands: High Fighter, GIRL



Ort: Limes, Köln

Datum: 19. Januar 2018

Genre: Stoner, Bluescore, Psychedelic, Garage Rock

Besucher: ca. 150 Besucher

Veranstalter: Eclipse Productions

Link: Facebook

Im beschaulichen Limes in Köln-Mülheim geben sich am 19. Januar 2018 GIRL und High Fighter – ein abwechslungsreiches Duo, das beste Unterhaltung verspricht.

Das Kölner Duett GIRL reduziert sich zwar auf Gitarre und Schlagzeug, weiß aus dieser minimalen Besetzung allerdings einen wuchtigen und kraftvollen Sound herauszuholen und bietet damit einen erfrischenden Ansatz. Beim popNRW-Preis 2017 in der Kategorie bester Newcomer nominiert, bewegt sich der Stil von GIRL irgendwo zwischen Garagerock und Indie.

High Fighter aus Hamburg schlagen da in eine etwas härtere Kerbe. Stoner, Sludge und Doom halten hier ebenso Einzug wie klassische Rock- und Blues-Elemente. Gegrowlte Vocals in Kombination mit weiblichen Lead-Vocals heben die Band in dieser Kombination von der breiten Masse ab und versprechen eine ansprechende Live-Show. Der instrumentale Teil der Band ist da etwas traditioneller: fuzziger Gitarrensound und ein gesundes Fundament im Tieftonbereich gehören ja quasi zur Grundausstattung des Genres. Die Band selbst bezeichnet ihren Sound als Bluescore – das passt trifft die ganze Sachen erstaunlich gut.

Karten für das Konzert gibt es im Vorverkauf keine, einfach vorbeischauen, einen schönen Abend mit hausgemachter, heimischer Musik verbringen und der Szene damit ein größeres Stück weiterhelfen als man denkt.

Kommentare

Kommentare