Enforced: kündigen europäische Sommerfestivals und Shows an

Nachdem sie im Frühjahr 2021 mit der Veröffentlichung ihres neuen Albums Kill Grid eine neun Songs umfassende Thrash-Death-Bombe auf apathische Zeiten losgelassen haben, ist es höchste Zeit, dass die Crossover-Maniacs Enforced aus Virginia im Sommer endlich auf Europatour gehen.

11.06.22 (NL) Leeuwarden – Into The Grave Festival

12.06.22 (NL) Tilburg – Little Devil

14.06.22 (BE) Lüttich – La Zone

17.06.22 (FR) Clisson – Hellfest (Altar Bühne)

19.06.22 (CH) Zürich – Dynamo

20.06.22 (DE) Stuttgart – Im Wizeman Club (w/ High Command)

21.06.22 (DE) Frankfurt – Das Bett (mit Hochkommando)

22.06.22 (DE) Köln – Luxor (mit Hochkommando)

24.06.22 (UK) London – Das Schwarze Herz

25.06.22 (UK) Leicester – Uprising Festival

26.06.22 (UK) Glasgow – Audio / Slay

27.06.22 (UK) Manchester – Star & Garter

28.06.22 (UK) Bristol – Rough Trade

01.07.22 (FR) Toulouse – L’Usine à Musique

03.07.22 (ES) Viveiro – Resurrection Festival

Weitere Konzerte sind in Planung

Knox Colby (Gesang) kommentiert: „Es war schon immer eines unserer Hauptziele als Band, durch Europa zu touren. Wir sind überglücklich, für alle zu spielen und Europa zu zeigen, was wir drauf haben.“

Will Wagstaff (Gitarre) fügt hinzu: „Die europäische Musikszene ist ein Biest für sich. Ich bin schon früher durch Europa getourt und liebe es, alle möglichen Leute zu treffen, neues Essen, Getränke, Musik usw. zu probieren und so viel wie möglich über die verschiedenen Kulturen Europas zu lernen. Wir freuen uns natürlich darauf, die Gigs zu spielen, und wir werden jede Bühne, auf die wir gestellt werden, dezimieren, aber wir freuen uns genauso darauf, neue Freunde zu treffen, zu reisen und unsere Show zum ersten Mal mit allen Europäern zu teilen.“

