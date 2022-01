Enforced: kündigen Termine für ihre Europatour 2022 an

US-Thrash Metal-Band Enforced kündigt ihre Deutschland-Premiere an. Konzerte im Juni 2022 in Stuttgart, Frankfurt und Köln bestätigt.

Frankfurt, 10. Januar 2022 – Nach den positiven Kritiken zu ihrem zweiten Album Kill Grid (VÖ: März 2021) kündigt die US-Thrash Metal-Band Enforced jetzt ihre erste Deutschland-Tournee an. Das Quintett aus Richmond/Virginia tritt im Juni 2022 in folgenden Städten auf: in Stuttgart am 20. Juni 2022 (Im Wizemann), in Frankfurt am 21. Juni 2022 (Das Bett) und in Köln am 22. Juni 2022 (Luxor). Begleitet werden Enforced dabei von den US-Metallern High Command.

Tickets sind unter www.myticket.de sowie telefonisch unter 01806 – 777 111 (20 Ct./Anruf – Mobilfunkpreise max. 60 Ct./Anruf) und bei den bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich.

Enforced – European Tour 2022

Mo. 20.06.2022 Stuttgart – Im Wizemann

Di. 21.06.2022 Frankfurt – Das Bett

Mi. 22.06.2022 Köln – Luxor Tickets

Seit 2016 gibt es das Quintett aus Richmond/Virginia. Nach ersten Demos und dem gelungenen Debüt At The Walls (2019) steht die Thrash Metal-Band bei Century Media unter Vertrag, wo auch der Zweitling Kill Grid im März 2021 erscheint. Der Website metal.de gibt Gitarrist Will Wagstaff Folgendes zu Protokoll:

„Ich würde unseren Sound als Metal und Hardcore bezeichnen.” Aber er möchte den Stil seiner Band trotzdem nicht genauer einordnen. „Wir haben unsere Wurzeln im Punk, Hardcore, Metal und in allem, was du zum Extremen treiben kannst. Ich mag Iron Maiden, Morbid Angel und Poison Idea. Ich liebe einfach alles, was extrem ist oder gutes Songwriting besitzt – oder beides!“ Martin Wickler vom deutschen Metal Hammer schreibt zum zweiten Album der Metaller: ,,Enforced konnten mit ihrem 2019er-Debüt At The Walls einen Überraschungserfolg verbuchen: Hardcore-lastiger Thrash ohne ablenkenden Ballast, effizient und zielstrebig in Szene gesetzt. Ähnliche Attribute kann auch Kill Grid für sich beanspruchen und legt dabei produktionstechnisch noch einen drauf. Denn mit Artur Rizk stand ein Mann am Mischpult, der bereits die Genre-Kollegen Power Trip betreute. Stilistisch schlagen Enforced durchaus in deren Kerbe, verbeugen sich aber ebenso vor altgedienten Veteranen wie Slayer oder weniger bekannten Kult-Bands wie Incubus aka ­Opprobrium. Dabei wirkt Kill Grid mit seiner charmanten Retroattitüde logischerweise nicht wie eine Revolution des Crossover zwischen Thrash, Death Metal und Punk, aber dennoch klingen die neun Songs keineswegs altbacken. Enforced haben ein durchaus zeitlos anmutendes Destillat hochwertiger Riffs fabriziert – mit allem, was dazugehört. Schrille Soli, stampfendes Schlagzeugspiel, heisere Vocals, pumpende Bassläufe: Freunde extremer, traditioneller Klänge können hier bedenkenlos zuschlagen.”

Das aktuelle Album Kill Grid ist weiterhin im Handel erhältlich. Das Review dazu könnt ihr hier nachlesen:

Enforced – Line-Up:

Knox Colby – Gesang

Will Wagstaff – Leadgitarre, Hintergrundgesang

Ethan Gensurowsky – Bass, Hintergrundgesang

Alex Bishop – Schlagzeug

Zach Monahan – Gitarre