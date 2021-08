Enslaved: kündigen norwegische „Big Band Tour 2021“ für Oktober an

Enslaved sind stolz darauf, eine Reihe von ganz besonderen norwegischen Tourdaten anzukündigen, die sie Big Band Tour 2021 nennen. Im Oktober wird die Psychedelic Rock Band Shaman Elephant, die ebenfalls aus Bergneustadt stammt, zweimal pro Abend auftreten! Jeder Abend beginnt mit dem Eröffnungsauftritt von Shaman Elephant, gefolgt von einem einzigartigen Headline-Event. Das Enslaveds-Set wird ebenfalls von Shaman Elephant begleitet, sodass insgesamt neun Musiker auf der Bühne stehen werden. Jede Show verspricht eine seltene Setlist mit Songs, die noch nie zuvor live gespielt wurden und einige Neuinterpretationen von Fan-Favoriten.

Kommentar von Ivar Bjørnson:

„Wir sind immer in Bewegung und versuchen, das Enslaved-Universum zu erweitern und uns selbst als Einheit und als einzelne Musiker herauszufordern. Einige der aufregendsten und lehrreichsten Erfahrungen ergeben sich aus der Zusammenarbeit mit anderen Künstlern; in allen möglichen künstlerischen Ausdrucksformen – klanglich, visuell, philosophisch und so weiter und so fort.

Für die Enslaved Big Band Norwegian Tour (zumindest für den Anfang) haben wir die brillante junge Band Shaman Elephant aus Bergen eingeladen, mit uns auf der Bühne zu stehen. Wir werden eine breite Auswahl aus unserem gesamten Katalog neu arrangieren, um ein monströses neunköpfiges Seeungeheuer mit zwei Bands auf die Bühne zu bringen. Das wird ein Ereignis für die Chronik!“

Tickets: http://enslaved.no/tour/

Enslaved – Norwegian Big Band Tour 2021

mit Shaman Elephant



15.10.21 – NO Bergen, USF Verftet

16.10.21 – NO Kristiansand, Kick

20.10.21 – NO Trondheim, Byscenen

21.10.21 – NO Drammen, Union Scene

22.10.21 – NO Hamar, Festiviteten

23.10.21 – NO Ålesund, Terminalen

Die neue Enslaved-Episode Caravan To The Outer Worlds wird am 1. Oktober erscheinen und lädt den Hörer ein, die esoterischen Räume zu erkunden, die jenseits der Dünen liegen.

Es gibt eine Wüste, die sehr alt, sehr trocken und sehr gefährlich ist. Nur wenige haben es je gewagt, sie zu durchqueren, und noch weniger sind zurückgekehrt. Einige sagen, es sei eine Wüste zwischen den Orten, andere sagen, es sei eine Wüste zwischen den Welten. Diejenigen, die sie durchquert haben und zurückgekehrt sind, schwören, dass die Wüste eine andere Welt für sich ist – eine Astralbrücke, die alle außer den am besten vorbereiteten Reisenden verschluckt.

Enslaved sind erfahrene Reisende. Bei ihrer letzten Reise sind sie nach Utgard hinabgestiegen, tief in die Dunkelheit unter ihrer Heimat Norwegen. Jetzt bereiten sie sich darauf vor, erneut aufzubrechen, diesmal nicht hinunter, sondern hinaus. Sie beabsichtigen, die Wüste zu durchqueren, in sie hinein und vielleicht darüber hinaus.

Caravans To The Outer Worlds – Tracklist:

1. Caravans To The Outer Worlds

2. Intermezzo I: Lonnlig. Gudlig.

3. Ruun II – The Epitaph

4. Intermezzo II: The Navigator