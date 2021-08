Aborted: präsentieren ihre dritte Single „ManiaCult“

Die legendäre Death Metal-Crew Aborted veröffentlicht die dritte Single aus ihrem kommenden elften Studioalbum ManiaCult. Studioalbum. Dafür hat die Band auch Joe Badolato, Sänger der Deathcore-Combo Fit For An Autopsy, eingeladen, um den Titeltrack des Albums noch brutaler zu gestalten.

Kommentar der Band:

„Wie Lämmer, die zur Schlachtbank geführt werden, nimmt euch Wayland mit auf euren nächsten Trip, nachdem ihr die Nacht in der Hölle verbracht habt. Grabschänder und Grabschänderinnen, wir sind sehr stolz, euch den Titelsong unseres neuen Albums ManiaCult zu präsentieren! Bei diesem Song ist ein ganz besonderer Gast dabei, unser guter Freund und einziger Joebad von Fit for an Autopsy, der dafür sorgt, dass ihr bei den härteren Parts mit dem Arsch wackelt. Wir hoffen, ihr habt Spaß daran, Teil von ManiaCult zu werden, denn wir haben noch einige Überraschungen in petto! Wir haben euch so viel zu zeigen …“