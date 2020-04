Enslaved: veröffentlichen Informationen über „Utgard“

Norwegens Avantgarde Metalhelden Enslaved veröffentlichen ihr neues Album Utgard im Herbst 2020. Bereits heute enthüllt die Band weitere Details über das kommende Album, welches den Hörer tief in eine Zwischenwelt ziehen wird wie die Musiker erklären:

„Utgard besitzt für uns zahllose Bedeutungen; ein Bild, eine Metapher, ein esoterischer Ort, ein Wort für sich – auf unterschiedlichen Leveln und Ebenen. Aus der nordischen Mythologie kennen wir diesen Begriff als die Landschaft, in welcher die Riesen umherwandern; wo die Götter Asgards keine Kontrolle haben, gefährlich, chaotisch, unkontrollierbar und wo der Wahnsinn, die Kreativität, der Humor und das Chaos wohnen.

Das Album ist eine Reise nach und durch Utgard. Es ist ein Ort der Vereinigung dessen, was über uns und was unter uns liegt. Es geht nicht darum, die Angst vor der tiefschwarzen Dunkelheit zu vermeiden (sie wird bis zur nächsten Konfrontation erneut wachsen), sondern darum, in diese Dunkelheit hineinzugehen. Es ist die Wiedergeburt des Individuellen. In einer Welt, welche so besessen von den falschen Lichtern der Gier, der Eifersucht und des Egoismus ist, ist dies eine notwendige Reise.

Utgard ist kein Märchen, es ist ein lebendiger Teil deines Verstands und deiner Umgebung, und es gibt diesen Teil seit dem Anbeginn der Menschheit. Zu wissen, dass es dieses Reich gibt, hat uns seit den frühen Tagen unserer Leben inspiriert. Genießt unsere Reise zu den äußeren Grenzen.“

Die Trackliste von Utgard liest sich wie folgt:

Enslaved – Utgard



Fires In The Dark Jettegryta Sequence Homebound Utgardr Urjotun Flight Of Thought And Memory Storms Of Utgard Distant Seasons

In der vergangenen Woche trat die Band als Headliner auf dem Verftet online music festival im USF, Bergen, am 1. April 2020 auf.

Auf Youtube könnt ihr euch den Gig von Enslaved noch bis zum 22. April 2020 hier ansehen:

Sänger Grutle Kjellson über den ungewöhnlichen Gig:

„Ungewöhnliche Zeiten fordern ungewöhnliche Maßnahmen. So lautet das alte Sprichwort, nicht wahr? Und es sind wirklich ungewöhnliche Zeiten. Diese Pandemie hat die gesamte Musikszene, weltweit, zum Erliegen gebracht. Nahezu alles wurde gecancelt oder verschoben. Die Lichter sind aus.

Als wir also die Möglichkeit bekommen haben, am USF Verftet Online Music Festival teilzunehmen, haben wir nicht einmal gezögert. Ein gesamtes Konzert mit großartiger Produktion in Zeiten wie diesen zu spielen, schien vor wenigen Tagen noch utopisch.

Wir brauchten einige Zeit um mit der Idee warmzuwerden, eine Show vollkommen ohne Publikum zu spielen, da das Publikum die Energie einer Liveshow zu großen Teilen ausmacht. Und es war, das müssen wir zugeben, merkwürdig, diese brüllende Stille nach jedem Song zu erfahren. Es hat uns mehr als einmal während der Performance direkt ins Gesicht geschlagen.

Nichtsdestotrotz hat es sich hervorragend angefühlt, das Privileg zu haben, für unsere Fans weltweit unter diesen Umständen spielen zu können und die Rückmeldung danach war großartig.

Danke an den lokalen Musikunternehmer Mikal Telle, USF Verftet und lokale und regionale Sponsoren dafür, dass sie das hier möglich gemacht haben. Und – last but not least – danke an jeden, der sich die Show angeschaut hat! Wir hoffen euch bald auf einer ’normalen‘ Show treffen zu können! Bleibt stark!“