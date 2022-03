Enslaved: veröffentlichen Single + Video „Bounded By Allegiance – Live“ aus „The Otherworldly Big Band Experience“

Die Metal-Koryphäen Enslaved sind stolz darauf, ihre Single und das Video zu Bounded by Allegiance – Live zu veröffentlichen. Das Stück, das ursprünglich von ihrem bahnbrechenden Album Isa (2004) stammt, wurde live in einer neuen Avantgarde-Interpretation aufgenommen und von der ebenfalls psychedelischen norwegischen Prog-Band Shaman Elephant nuanciert begleitet. Dieser außergewöhnliche Auftritt fand zur Wintersonnenwende des vergangenen Jahres statt, und zwar im Rahmen des beeindruckenden Streaming-Events The Otherworldly Big Band Experience.

Höre dir die Single Bounded by Allegiance – Live hier an: https://enslaved.bfan.link/bounded-by-allegiance.ema

Frontmann Grutle Kjellson erklärte:

„Hier ist eine kleine Erinnerung an die musikalischen Unternehmungen des letzten Jahres. Unsere Big Band-Zusammenarbeit mit Shaman Elephant war ein echter Trip! Es fühlte sich an wie eine Lawine von aufgestauter Energie, die einfach ausbrach, und das war es auch. Das gestreamte Konzert und eine kleine Tournee in Norwegen waren so ziemlich die einzigen Auftritte, die wir im Jahr 2021 gemacht haben, so dass das Energieniveau bei uns allen (neun) auf 11 gedreht war!

Bounded By Allegiance war einer der ersten Songs, von dem wir dachten, dass er mit seinem natürlichen, perkussiven Charakter zu einem neunköpfigen Outfit passen würde. Wir hoffen, wir hatten recht. Viel Spaß!“

The Otherworldly Big Band Experience war eine Enslaved-Show wie keine andere, ihr bisher größtes und kühnstes Projekt – eine kolossale, kaleidoskopische Bühnenshow mit einer herausragenden Setlist, die ihre Karriere, sowohl die vergangene als auch die aktuelle, abdeckt. Darunter auch einige Stücke, die noch nie live gespielt wurden.

Die neue EP Caravans To The Outer Worlds von Enslaved wurde letzten Monat veröffentlicht. Es ist eine Geschichte des Aufbruchs, des Verlassens einer kargen und trostlosen Welt und der kühnen Reise in die Zukunft. Sie signalisiert das Ende einer Ära für die psychedelischen Norweger und deutet neue Wege an.

Bestellt die neue Enslaved-Episode Caravans To The Outer Worlds hier: https://bfan.link/caravans-to-the-outer-worlds.ema

Enslaved – Line-Up

Ivar Bjørnson | Gitarren

Grutle Kjellson | Gesang

Arve „Ice Dale“ Isdal | Gitarre

Håkon Vinje | Keyboards, Klargesang

Iver Sandøy | Schlagzeug

Enslaved online:

