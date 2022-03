Horizon Ignited: kündigen neues Album für Juli an

Die neu unter Vertrag genommenen Horizon Ignited verkünden stolz die bevorstehende Veröffentlichung ihres Longplayers Towards The Dying Lands. Das erste Album der Band, das unter Nuclear Blast veröffentlicht wird, erscheint am 1. Juli dieses Jahres. Nach der massiven Titelsingle Towards The Dying Lands enthüllt das finnische Sextett nun den nächsten Banger aus ihrem mit Spannung erwarteten Album.

Mit der brandneuen Single Reveries und dem dazugehörigen, atemberaubenden Musikvideo heizen die Finnen ein und feiern den nächsten großen Meilenstein ihrer Karriere. Die hochdotierten Newcomer des melodischen Death Metal überzeugen einmal mehr mit feurigen Riffs und zeigen, was man in naher Zukunft erwarten kann.

Das Album ist ab sofort hier vorbestellbar: https://bfan.link/HorizonIgnitedTTDL

Hier könnt ihr Reveries streamen: https://bfan.link/HIreveries

Die Band kommentiert die neue Single:

„Reveries ist ein Song über den Verlust aller Hoffnung und das Ertrinken in der Verzweiflung, der man nicht entkommen kann. Wie ist es, wenn man den Halt über sich selbst und seine Menschlichkeit verliert? Wie tief sind die Wunden, die Kummer und Verlust schlagen? Diese lyrischen Kernthemen werden von einem für Horizon Ignited nicht gerade typischen Song umrahmt. Intro und Refrain sind wuchtig und melodisch und geben dem Hörer einen Funken Hoffnung, der dann von den schweren Strophen getötet wird. Der Kampf zwischen diesen beiden Hauptthemen des Songs schafft einen faszinierenden Kontrast für die Lyrics.

Das Musikvideo zum Song wurde während der Vorproduktion des Albums Towards The Dying Lands bei Lammaskallion Audio in Tuusula, Finnland, gedreht. Das Video ist ein sehr rohes Set der Band bei der Aufführung des Songs, kombiniert mit Luftaufnahmen vom selben Tag, der sich als der wahrscheinlich schönste Tag im Herbst 2019 herausstellte. Das Video wurde von Keyboarder Miska Ek und Gitarrist Johannes Mäkinen bearbeitet.

Aggressiv, melancholisch und melodisch – Reveries.“

