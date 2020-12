Enslaved: werden in 12-teiliger Doku-Reihe im norwegischen TV und online porträtiert

Enslaved werden aktuell in einer 12-teiligen Fernsehdokumentation mit Namen Heimvegen porträtiert, die jeden Samstag im norwegischen Fernsehen (TV Haugaland) und auf YouTube zu sehen ist. Alle Episoden erscheinen mit englischen Untertiteln und sind somit auch für Fans aus allen Ländern zugänglich.

Die Dokumentation liefert detaillierte Einblicke in die Geschichte der Band und begleitet Ivar Bjørnson und Grutle Kjellson, wie sie auf die vielen Jahre der Geschichte zurückblicken.

Fünf Episoden lassen sich bereits online schauen, und weitere folgen jeden Samstag:

Episode 1: https://youtu.be/mIGlN57sXqI

Episode 2: https://youtu.be/ffrWU3UVeVg

Episode 3: https://youtu.be/1oXi2uK9zI4

Episode 4: https://youtu.be/LO7Ia6ty1FI

Episode 5: https://youtu.be/0YxypaShOfs

Grutle Kjellson kommentiert: „Die Dokumentation für TV Haugaland zu machen, hat sich als eine der größten positiven Überraschungen in unserer Karriere herausgestellt. Es kam auch aus heiterem Himmel; wir wurden im Frühsommer 2020 gefragt und dachten: ‚Oh ok, ein lokaler Fernsehsender möchte sich ein wenig unterhalten, warum nicht?‘ Dass es sich um einen 12-teiligen Dokumentarfilm handelte, war weit über das hinaus, was wir uns alle vorstellen konnten, und eine so große Überraschung! Der Regisseur Dag Olav Husås hat hier eine Arbeit abgeliefert, die meiner Meinung nach viele Dokus von weltweit renommierten Sendern locker übertrifft. Er hat uns irgendwie dazu gebracht, uns selbst und unsere Wurzeln neu zu entdecken, und es war ein großes Vergnügen, diese Wege der Erinnerung zu beschreiten. Ich hoffe, dass diese Doku nicht nur unseren Fans, sondern auch ein paar neuen Gesichtern gut gefallen wird.“

Um Utgards Veröffentlichung weiterhin zu zelebrieren und die Wintersonnenwende zu feiern (einen heidnischen Feiertag, der den Tod und die Wiedergeburt der Sonne symbolisiert), kündigte die Band vor Kurzem ihren Winter Solstice Streamingevent für Samstag, den 19. Dezember via Revolver Magazins Facebook Seite an. Daraufhin folgt ein Live Q&A mit einigen Bandmitgliedern.

Dieses digitale Event vereint Enslaveds kürzlich absolvierte Cinematic Summer Tour, mit den Teilen Chronicles Of The Northbound, Below The Lights und Utgard The Journey Within.

Die Performances werden von Revolver Magazine präsentiert und am kommenden Tag, Sonntag, den 20. Dezember auf dem Enslaved YouTube channel wiederholt. Alle drei Events entstanden in Zusammenarbeit mit europäischen Festivals wie dem Roadburn, Beyond The Gates und Summer Breeze.

Streamt den Winter Solstice Event hier: https://facebook.com/revolvermag

*Samstag, 19. Dezember um 21h00 mitteleuropäische Zeit

Live band Q&A: https://facebook.com/revolvermag

*Samstag, 19. Dezember um 23h30 MEZ

Die Wiederholung findet hier statt: Enslaved YouTube Channel

*Sonntag, 20. Dezember um 20h00 MEZ

Enslaved sind

Ivar Bjørnson – Gitarre

Grutle Kjellson – Gesang

Arve ‚Ice Dale‘ Isdal – Gitarre

Håkon Vinje – Keyboard, Cleaner Gesang

Iver Sandøy – Schlagzeug

